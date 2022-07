Im April 2023 ist eine Ausstellung geplant

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alles andere als in Coronastarre hat sich der Verein KZ-Gedenken in Spaichingen im vergangenen Jahr befunden. Das ist aus dem Bericht von Dr. Ingrid Dapp, der Vorsitzenden, bei der jüngsten Hauptversammlung hervorgegangen. Zentraler Punkt der Aktivitäten: Die Recherchen und die Umsetzung des Buchprojekts „Sie waren nur Haut und Knochen“, für die im selben Jahr unter anderem noch Zeitzeugeninterviews und sehr viele verschiedene Recherchen gemacht wurden.

Die Hauptversammlung habe online stattfinden können und neben der Bestätigung der Vorstandschaft gab es zwei neue Kassenprüfer, Thomas Hautli und Reinhold Bühler, für die verabschiedeten Bruno Ege und Thomas Kästle zu wählen. Lesungen, Verbindungen im Gedenkstättenverbund, die Beantwortung von Anfragen, auch von Angehörigen von ehemaligen Häftlingen und von Geschichtsforschern und mehr standen auf der Agenda des Vereins, so Dapp. In schneller Zeit wurde das Buch veröffentlicht unter anderem mit der in September entdeckten großen Neuigkeit, dass es doch noch eine existierende Baracke aus dem KZ Spaichingen nur wenige hundert Meter vom ursprünglichen Standort entfernt, gibt. Das Buch habe eine schöne Resonanz gehabt und die Auflage sei bis auf einige Exemplare schon vergeben.

Diese Publikation, die den Wissensstand über das KZ in Spaichingen zusammenfasst, bestimmte auch den Verlauf der Kassengeschäfte, wie der Bericht von Kassier Olaf Grossman zeigte. Trotz eines Abmangels befindet sich die Kasse noch ordentlich auf der Habenseite. „Wir haben noch nie eine Kasse gesehen, die so geordnet ist“, lobte Reinhold Bühler den Kassierer.

Eine Ausstellung im April 2023, ein pädagogisches Projekt, Kooperationen mit Schulen, eine Ausstellung mit Werken der Tochter eines Spaichinger Überlebenden, die Künstlerin ist und auch schon bei der Eröffnung des Pfades hier war, Eva Kiss, die Weiterentwicklung des Pfades und Korrektur auch der Homepage der Stadt von überholten Erkenntnissen, eine Veranstaltung zum 9. November und mehr stehen auf dem Plan des Vereins für 2022/23.