Im Anflug auf den Schwaben-Cup

Der TV Spaichingen wird mit fünf Turnerinnen am Schwaben-Cup am Samstag in Leonberg teilnehmen. Lia Hasselbrinck, Vivien Müller sowie Jule, Lara und Annika Weiß überzeugten beim Qualifikationswettkampf im Rahmen des Bezirks-Cup Süd in Bingen und lösten in den beiden Altersklasse der Leistungsklasse zwei ihr Ticket. Für den Verein ist dies ein großer Erfolg. „Darauf können wir mit Stolz blicken. Das ist außer dem TV keinem anderen Verein gelungen“, sagte Tanja Müller-Russ. Die fünf TVS-Turnerinnen traten in der Leistungsklasse zwei gegen Turnvereine aus Altheim, Ebingen, Balingen, Hülben, Berkheim, Neckarhausen, Pfullingen und Fridingen an. Lia Hasselbrinck, Jule und Lara Weiß zeigten wie bereits schon in der Bezirksliga mit ihren Übungen ihr Können und qualifizierten sich mit einem deutlichen Vorsprung von 1,50 Punkten zur Viertplatzierten Sara Baun aus Hülben. Vivien Müller und Annika Weiß ließen ebenfalls die Konkurrenz hinter sich und qualifizierten sich wie ihre Vereinskameradinnen zum Schwaben-Cup.