IHK: „Let’s get digital“ für Unternehmer

Digitalisierte Geschäftsmodelle jetzt gemeinsam stärken, das ist die Zielsetzung des Unternehmerfrühstücks „Let’s get digital“ am 19. Mai um 8 Uhr. Welche Erfolgsbeispiele gibt es aus der IHK-Region Schwarzwald-Baar-Heuberg? Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Betriebsinhaber zur Finanzierung? Welche Projekte liefern schnelle Ergebnisse? Gemeinsam mit der IHK werden konkrete Möglichkeiten für Unternehmen gezeigt. Das Format findet als Zoom-Meeting statt. Außerdem dabei: die Erlebnisstationen des Mittelstandes 4.0-Kompetenzzentrums Handel. Der Gewerbe- und Handelsverein Spaichingen lädt ein dabei zu sein am Mittwoch, 19. Mai, von 8 bis 9 Uhr. Bitte unbedingt digital anmelden unter https://veranstaltungen-ihk-sbh.de/uf-spaichingen-052021. Referenten: Steffen Hoss, Digitalisierungsberater für eMarketing und Inhaber onetop GmbH, Matthias Reinke und Alexander Weßling, Experten DigitalMoibil des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel. Zielgruppe: Unternehmer, Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Wirtschaftsförderer und Kommunalverantwortliche.