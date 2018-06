IG Metall Albstadt wächst weiter

Ganz im Zeichen des Tarifergebnisses hat die Delegiertenversammlung der IG Metall Albstadt gestanden. Mehr als 100 Funktionäre aus den Landkreisen Tuttlingen, Sigmaringen und des Zollern-Alb-Kreises waren der Einladung nach Stetten bei Mülheim gefolgt.

Im Geschäftsbericht kam die „positive Mitglieder- und Finanzentwicklung der IG Metall Albstadt“ zur Sprache, so Michael Föst, 1. Bevollmächtigter. Mit Datum vom 31. Mai seien 15142 Menschen Mitglied bei der IG Metall Albstadt. Diese Entwicklung habe schon im Oktober des Vorjahres mit dem Forderungsbeschluss zur Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie begonnen und setze sich während und nach der Tarifrunde fort. „Die IG Metall setzt die richtigen Themen.“ Mit dem erfolgreichen Tarifabschluss für die Metall- und Elektroindustrie seien neben einer Entgelterhöhung auch Veränderungen bei der Arbeitszeit erreicht worden. Das Tarifergebnis sei „Ausdruck einer soliden Arbeit“. Nun müssten die Betriebsräte und Funktionäre dieses Ergebnis in den Betrieben erfolgreich umsetzen. „Dies wird in vielen Bereichen nur dann erfolgreich, wenn man den Konflikt über die Arbeitszeitfrage nicht scheut.“ Föst forderte die Anwesenden auf, dies im Betrieb für die Beschäftigten umzusetzen.

„Wer will - der darf!“ laute die Maxime in Hinblick auf die kurze Vollzeit mit einer Reduzierung auf bis zu 28 Stunden pro Woche und den acht zusätzlichen freien Tagen. „Es kann nicht sein, dass wir selbstbestimmte Arbeitszeiten fordern, gemeinsam als Tarifvertrag durchsetzen, und die Mitglieder dies dann nicht in der betrieblichen Realität erfahren können“, so Föst.