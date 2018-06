Bei der Leistungsspange haben Mitglieder verschiedener Jugendfeuerwehren ihr Können gezeigt. Doch: Warum engagiert sich ein junger Mensch bei einer Feuerwehr? Silvia Müller hat gefragt.

Yunus Yalzin ist 17 Jahre alt und seit acht Jahren bei der Jugendfeuerwehr Spaichingen. „Ich wollte schon immer zur Feuerwehr. Mein Onkel ist in der Türkei auch dabei und er war schon immer mein Vorbild. Es macht mir viel Spaß und ich habe Freunde gefunden“

Jan-Erik Link ist 14 Jahre alt und seit sechs Jahren bei der Feuerwehr Trossingen. „Ein Freund hat mich mitgenommen. Es ist interessant hier und macht Spaß. Das Training für die Leistungsspange war sehr oft, hat aber auch Spaß gemacht“.

Anja Baier ist 14 Jahre alt und seit sechs Jahren bei der Feuerwehr Frickenhausen. „Bei uns ist die ganze Familie in der Feuerwehr, das hat mich angeregt auch hin zu gehen. Die verschiedenen Aufgaben, der Umgang mit dem Wasser, die Knotentechniken, das macht mir Spaß. Aber auch die Ausflüge und die Zeltlager“.

Selina Knapp ist 17 Jahre alt und schon seit sieben Jahren bei der Feuerwehr Beuren. „Meine Schwester und meine Freunde waren der Auslöser, auch zur Feuerwehr zu gehen. Ich habe hier Freunde fürs Leben gefunden. Die Action und die Abwechslung machen mir viel Spaß“.

Julian Martini ist 16 Jahre alt und seit sieben Jahren ebenfalls bei der Feuerwehr Beuren. „Alle Verwandte und Freunde sind in der Feuerwehr. Wer in Beuren etwas auf sich hält, ist dabei. Da lernst du was fürs Leben, du lernst wie du andere retten kannst“.

David Reinhold ist 16 Jahre alt und seit fünf Jahren bei der Feuerwehr Biberach an der Riß. „Es gefällt mir hier. Die Kameradschaft, die Teamarbeit, der Umgang mit den technischen Geräten, da lernt man etwas fürs Leben“. (smü)