Der 23-jährige Gosheimer Davide Russo nimmt dieses Jahr bei der Europawahl teil – anders, als bei der Wahl vor fünf Jahren. „Heute sind mir die Auswirkungen klarer“, sagt er. Denn: „Extremistische Parteien bekommen so oder so Stimmen. Um dagegen etwas zu unternehmen, sollte jeder wählen gehen“, sagt Davide Russo.

Ihm ist durch recherchieren im Internet deutlich geworden, dass vielen Menschen aus anderen Ländern das Konzept der Europäischen Union gefällt. Die EU sei zwar nicht perfekt, jedoch könne man sie gemeinsam verbessern - durch diesen Gedanken entwickelte sich bei ihm ein Gefühl der Verbundenheit. „Ich bin Europäer“, sagt er.

An Demonstration teilgenommen

Russo hat an der „Pulse of Europe“ vor zwei Jahren in Furtwangen teilgenommen - eine Veranstaltung, die das Konzept Europas feiert. Für Russo ist klar: Bei einer Spaltung Europas würde er demonstrieren gehen.

„Gemeinsam sind wir stark“, sagt Russo. Die Länder müssten mehr als gemeinsames Europa denken und nicht als einzelne Länder. Als eine Einheit könne man besser auf Probleme eingehen.

Gemeinsam eine Lösung im Gespräch zu finden sei sehr wichtig, damit sich kein Land „allein gelassen“ fühle. Einige Länder, darunter auch Italien, wünschten sich eine Verbesserung der Migrationspolitik, so Russo. Er selbst hat die Italienische Staatsbürgerschaft, ist aber in Deutschland geboren und lebt auch hier. Bei der Europawahl darf er entweder für deutsche oder italienische Parteien abstimmen. „Wahrscheinlich werde ich per Briefwahl für die italienischen wählen“, sagt Russo.

„Umweltschutz betrifft uns alle“

Davide Russo hat das Gefühl, dass sich nicht alle Mitgliedsstaaten gleichwertig fühlen. Ein weiterer Punkt: kleinere Mitgliedsstaaten könnten wirtschaftlich nicht so viel beitragen, wie beispielsweise Deutschland. Für ihn ist nicht nur die Migrationspolitik wichtig - der Umweltschutz gehört für den Italiener zu den wichtigsten Punkten bei einer Partei, denn der „betrifft uns alle.“

Die EU bedeutet für ihn, andere Sprachen und Kulturen kennenzulernen. „Ich möchte in der Zukunft im Ausland arbeiten“, so Russo. Das freie Reisen innerhalb der EU und von der EU geförderte Programme erleichtern Auslandsaufenthalte, sagt Russo. Er wünscht sich mehr Werbung für die Angebote. „Viele wissen nichts von beispielsweise Erasmus oder der Möglichkeit ein Studiensemester im Ausland zu verbringen.“