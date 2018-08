Hundesportler kämpfen um den „Happy Hip Hop Cup“

„Happy Hip Hop Cup“ – so nennen die Hundefreunde Spaichingen ihr Vereinsturnier, das immer in den Sommerferien stattfindet. 43 Teilnehmer aus zehn Vereinen zeigten den Spaichinger Hundesportlern, dass sie mit diesem Termin richtig liegen.

Ein Starter kam vom Hundeverein Pfaffenhofen, unweit von München. Der hatte den weitesten Anreiseweg. Da einige Hundebesitzer mehrere Prüfungen meldeten, wurden 60 Starts absolviert. Tagessieger der Herren wurde Gerrit Lux mit Nikita vom Hundesportverein Schnaitheim mit 280 Punkten. Beste Dame war Susanne Flier aus Tettnang mit Bloody Mary, sie erreichte 260 Punkte.

Die Bedingungen waren ideal: Kein Regen, Sonnenschein, doch nicht zu warm – so fanden die Geländeläufer wie auch die Sprinter mit ihren Hunden optimale Bedingungen vor. Die Mitglieder der Hundefreunde Spaichingen haben zwischenzeitlich reichlich Routine, wenn es darum geht, Wettkämpfe auszurichten und Gäste zu bewirten. So verlief der Tag organisatorisch „wie am Schnürchen“. Susi Hornig als sportliche Leiterin hatte die Abläufe im Griff, ihr Ehemann Wolfgang Hornig koordinierte den Aufbau der Hindernisse, der Vorsitzende Pino Santo nahm die Chipkontrolle bei den Hunden vor und stand für Fragen zur Verfügung, mit Doris Fischler war eine erfahrene Leistungsrichterin vor Ort. Ein ebenso erfahrenes Team war für Zeitmessung und Erfassung der Punkte zuständig, während im Vereinsheim für das leibliche Wohl gesorgt wurde.

Natürlich wurde bei all dem auch nicht vergessen, den Hunden genügend Frischwasser zur Verfügung zu stellen. Für Klaus Heimgärtner vom Hundeverein Pfaffenhofen war der Tag besonders lang. „Mein Hund Black Jack ist jetzt 15 Monate und hat somit das Alter erreicht, dass wir bei Turnieren starten können. In den Sommermonaten gibt es in erreichbarer Nähe kein Turnier – so habe ich mich entschlossen, hierher zu kommen“, berichtete er. Für eine weitere Teilnehmerin, Melanie Schwarz aus Tuttlingen hingegen, findet das Turnier sozusagen in der Nachbarschaft statt. „Meine fünfjährige Rottweiler Hündin Cheyla ist sehr temperamentvoll. Da bin ich froh um jede Möglichkeit, sie auslasten zu können“, erzählte sie.

Nach der Siegerehrung, die von Wolfgang Hornig vorgenommen wurde, machten sich die Sportler auf den Heimweg. Viele mit den Worten „also bis nächstes Wochenende, bei der Deutschen Meisterschaft in Baumholder in Rheinland-Pfalz“.