Hunderte Pakete sind auf dem Weg

Hunderttausende von Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben für die christliche Geschenk-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ für Kinder in Not gepackt.

Auch viele im Kreis Tuttlingen packten mit: die Sammelstellen Wehingen mit 190 Paketen, Trossingen mit 174, Spaichingen-Frittlingen und Hausen o.V mit gesamt 142 sowie Geldspenden für den Transport.

Die Schuhkartons sind bereits auf dem Weg in die Empfängerländer. Dort überreichen christliche Gemeinden verschiedener Konfessionen Kindern die Päckchen ohne jede Bedingung, aber mit unvergesslicher Wirkung.

„Wir danken allen, die ein Päckchen gepackt oder ein Teil dazu beigesteuert haben. Die Sachen, die aussortiert werden mussten wegen der Zollvorschriften, wurden an das Frauenhaus gegeben, und somit wird auch in unserer Umgebung Kindern eine Freude bereitet“, so die Spaichinger Koordinatorin Rosalinde Opinc in einer Pressemitteilung.