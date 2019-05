Hundefreunde richten Frühjahrswettkampf aus

Früh beginnt der Tag für Hundesportler an einem Wettkampftag. Die Ausgabe der Startnummern findet immer um 7.30 Uhr statt. So war es auch jüngst beim Frühjahrswettkampf der Hundefreunde Spaichingen.

Für den Teilnehmer mit der weitesten Anreise, Jörg Feßler aus Tettnang, hieß das im Morgengrauen aufstehen, den Hund versorgen und die knapp zweistündige Autofahrt auf sich nehmen, so die Hundefreunde in ihrer Mitteilung. Für die Starter aus Bonndorf im Schwarzwald halbierte sich die Fahrstrecke dann schon und die „Hundler“ aus Donaueschingen und Fridingen kamen nach einer halben Stunde an. Beinahe ein Heimspiel hatten die Mitglieder des Verein der Hundefreunde Tuttlingen.

Für die Hundefreunde Spaichingen seien Starts im eigenen Verein eine Selbstverständlichkeit, so die Hundefreunde. Den ersten Startern und ihren Hunden, den Geländeläufern der Zwei- beziehungsweise der Fünf-Kilometer-Distanz, kam die Kühle des Morgens sehr entgegen. So kam es auch, dass die drei Läufer der kurzen Strecke im Abstand von wenigen Sekunden ins Ziel einliefen. Ulrike Huber, die Läuferin der fünf Kilometer, kam nach sehr guten 21 Minuten und 28 Sekunden über die Ziellinie gelaufen.

In den sich anschließenden Drei- und Vierkämpfen gaben die Mensch und Hund Teams alles, um gute Ergebnisse zu erzielen. Mit Uwe Reitler war ein erfahrener Leistungsrichter und Hundesportler auf dem Platz. In gewohnt fairer Weise bewertete er die Leistungen der in Altersklassen und Geschlecht eingeteilten Teilnehmer. Den Tagessieg sicherte sich Beatrix Herr aus Donaueschingen mit Maila mit 254 Punkten. Das Teilnehmerfeld war insgesamt überschaubar, bei diesem Wettkampf. Das mochte dem Termin, dem Muttertag, geschuldet gewesen sein, oder auch der Tendenz, nach der die Sportart Obedience derzeit einen Aufschwung erlebt und zeitgleich Wettbewerbe dieser Art an anderen Orten stattfanden.