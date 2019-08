Hundefreunde laden zu „Happy Hip Hop Cup“

Viel los ist am Wochenende bei den Hundefreunden Spaichingen. Das Gelände in der Nachbarschaft des Tierheimes und des Freibades ist Austragungsort des sogenannten „Happy Hip Hop Cups“. Geländelauf am Samstag, Gehorsam und Hindernisläufe am Sonntag, bestimmen das Geschehen.

Mit über 70 Startern ist das Turnier gefragt wie lange nicht mehr . Das mag wohl daran liegen, dass in der Urlaubszeit keine weiteren Wettkämpfe auf dem Terminplan stehen. Außerdem brauchen Sportler, die bei der Deutschen Meisterschaft des Verbandes für das Deutsche Hundewesen im Oktober starten wollen, noch Qualifikationsergebnisse. Die können sie am Wochenende in Spaichingen erlaufen.

Für interessierte Besucher heißt das, dass sie ab Sonntagnachmittag bei Kaffee und Kuchen schnellen, interessanten Hundesport sehen können, der übrigens für Jedermann und „Jederhund“ geeignet ist. Auch für alle, die mit dem Hund und ohne Wettkampfambitionen nur sportlich aktiv sein möchten.