Hundefreunde haben einiges vor sich

In sportlicher und wirtschaftlicher Hinsicht ein erfolgreiches Jahr 2018 haben die Hundefreunde Spaichingen erlebt. Das haben die Mitglieder aus den Berichten erfahren, die bei der Jahreshauptversammlung am Freitag im Vereinsheim vorgetragen wurden.

Aus dem Bericht des Turnierhundesportes ging hervor, dass Anja Buschbacher, Philip Zimmermann und Wolfgang Hornig in der Disziplin CSC bei der Kreismeisterschaft in Fridingen den ersten Platz belegten. Das bedeutete zugleich das Ticket für den Start bei der Verbandsmeisterschaft, wo die Mannschaftr beim Hundeverein von Bühlertal den 19. Platz errang, was bei der starken Konkurrenz eine Platzierung im Mittelfeld darstellte.

In der Disziplin Vierkampf freute sich Wolfgang Hornig über einen vierten Platz. Zur Deutschen Meisterschaft reiste Hornig mit seiner Hündin Sasu in das knapp 350 Kilometer entfernte Baumholder, in der Nähe von Idar Oberstein. Dort freute sich das Mensch-Hund-Team über einen neunten Platz. Beim ersten Flutlicht-Turnier in Tuttlingen erkämpfte sich Philipp Zimmermann den Wanderpokal, den er in diesem Jahr nun verteidigen muss.

Nachdem die Hundefreunde Spaichingen im Jahr 2017 mit der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im Turnierhundesport ihre organisatorische Kompetenz für Großveranstaltungen unter Beweis gestellt hatten, bewarb sich Vorsitzender Pino Santo um die Bewirtung der Jugend beim Pfingstlager des Verbandes. Die Mitglieder leisteten die Vollverpflegung zur Zufriedenheit ihrer Gäste und freuten sich über den wirtschaftlichen Erfolg. „Für dieses Jahr ist keine Großveranstaltung geplant. Wir haben einige umfangreiche Arbeitsdienste vor uns“, erklärte der Vorsitzende seinen Mitgliedern.

An oberster Stelle stehe für Santo, dass der Außenputz des Vereinsheimes realisiert wird. Der bereits angelegte Welpenplatz soll mit Geräten noch attraktiver gestaltet werden. Deren Unterbringung möchte die Leiterin der Welpengruppe, Manuela Diebold, künftig in einem kleinen Gerätesschuppen sehen. Ein Gartenhaus aus Blockbohlen wird auf dem Hauptplatz aufgebaut, darin wird für künftige Turniere das Wettkampfbüro untergebracht.