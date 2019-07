Anlässlich des Tierheim-Fests hat in diesem Jahr mal wieder ein Hunderennen am Tierheim stattgefunden. Die Hundefreunde Spaichingen haben das Rennen für den Tierheim-Verein „Menschen für Tiere“ am Sonntag ausgerichtet.

„Wahrscheinlich wetterbedingt“, so vermutet Hundefreunde-Vorsitzender Giuseppe Santo, „waren es jetzt nicht wirklich viele Teilnehmer. Aber die Leute haben auf jeden Fall ihren Spaß dran gehabt.“ Immerhin acht stolze Besitzer haben ihre Hunde auf die Strecke geschickt. Sie konnten sich spontan vor Ort anmelden. Und natürlich durften auch die sportlichen Vierbeine an diesem heißen Tag ein kühles Bad nehmen.