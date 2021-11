Hund kollidiert mit Rettungswagen im Einsatz Spaichingen

Die Polizei sucht einen Hundebesitzer, nachdem dessen freilaufender Schäferhund in einen Unfall mit einem Rettungswagen verwickelt worden ist. Das Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sei gerade im Einsatz gewesen, als sein Fahrzeug in Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) mit dem Tier zusammenstieß, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Hund rannte nach dem Unfall am Montag davon und wirkte den Angaben nach unverletzt, an dem DRK-Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.