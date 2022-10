Schüler doppelt ausgezeichnet für Zucht von vom Aussterben bedrohter Hühner

Auch das Projekt „Tempo 50 vs. Tempo 30: Wie stark werden Anwohner vor Lärm geschützt?“, das Laura Larissa Schurer und Roman Sivirin am Gymnasium Spaichingen erarbeitet haben, ist in der Alterskategorie der 17- bis 20-Jährigen (BUW II) mit dem ersten Preis im Bundesumweltwettbewerb ausgezeichnet worden. Das Preisgeld in Höhe von 1500 Euro wird zur Verfügung gestellt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

In der Laudatio zum Preis heißt es lobend: „Die Arbeit der Jungforscherin und des Jungforschers zu Lärmmessungen an der Bundesstraße in Spaichingen enthält einen soliden Wissensteil zu Grundlagen von Lärmmessung, gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm sowie rechtlichen Grundlagen zur genannten Thematik. Den Theorieteil ihrer Projektarbeit stützen sie an zahlreichen Stellen mit naturwissenschaftlichen Argumenten. Ihre fundiert geplanten und gut durchgeführten Messungen dienen als Referenz zu berechneten Lärmbelastungswerten. Mit ihren Ergebnissen zeigen sie, dass eine Verringerung von Tempo 50 auf Tempo 30 zu einer Entlastung durch Lärm führen könnte.“

Die in der Hauptstraße bereits aufgestellten, aber noch verhüllten Tempo-30-Schilder werden übrigens, so Bürgermeister Markus Hugger gegenüber unserer Zeitung, voraussichtlich Mitte Oktober enthüllt. So lange müssen noch die Ampelanlagen optimiert und neu programmiert werden, damit eine „grüne Welle“ auch bei Tempo 30 gewährleistet ist. (sz)