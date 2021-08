HSG Konstanz und TV Spaichingen machen bei der Talentförderung gemeinsame Sache

Drittligist HSG Konstanz und Landesligist TV Spaichingen machen ab sofort gemeinsame Sache. Die vereinbarte Kooperation umfasst ein breites Bündel an Maßnahmen wie gemeinsame Trainingseinheiten, Trainerfortbildungen und Feriencamps, den Austausch von Talenten sowie Testspiele der Konstanzer Bundesligamannschaft im von Konstanz aus 80 Kilometer entfernten Spaichingen.

Auf Initiative von Matthias Stocker, Leiter des Nachwuchsbereiches der HSG, und Michael Merkt, Abteilungsleiter Handball des TV Spaichingen sowie Trainer der A-Jugend, wird die in den letzten Jahren schon intensivierte Zusammenarbeit nun deutlich ausgeweitet. „Wir haben viele gemeinsame Ideen und ein großes Interesse im Sinne der beiden Clubs und Spieler beider Vereine, noch enger zusammenzuarbeiten und uns auszutauschen“, verrät Merkt. „Davon werden beide Parteien deutlich profitieren.“

Schon in der Vergangenheit liefen einige Talente aus Spaichingen in der Bundesliga-A-Jugend der HSG auf, zuletzt Patrick Sindele und Torwart Konstantin Pauli, der nun zwar in Spaichingen in der Landesliga der Herren unter Matthias Stockers Vater Spielpraxis sammeln, zugleich aber auf hohem Niveau mit der U23 der HSG trainieren soll. Pauli ist dabei das Paradebeispiel wie die Kooperation aussehen soll. „Der TVS betreibt seit Jahren eine sehr gute Jugendarbeit auf hohem Niveau“, so Stocker mit Verweis auf die Württemberg-Liga-Zugehörigkeit der Spaichinger Nachwuchsteams. Für die Toptalente soll das professionelle Umfeld in Konstanz mit Mannschaften in jeder Altersstufe in der jeweils höchsten Liga sowie der 3. Liga und Oberliga bei den Herren offenstehen. Für jene, die dort den Sprung nicht schaffen, soll der Weg, mit wertvollen Erfahrungen in einem Bundesliga-Umfeld im Gepäck, zum Nutzen des TVS auch wieder zurück nach Spaichingen führen.

Für die HSG biete sich, erklärt Stocker weiter, die Möglichkeit, „in der Region um Spaichingen noch bekannter zu werden und dort für die HSG zu begeistern.“ Dazu sind nicht nur Testspiele in Spaichingen, zwischen Balingen, Villingen-Schwenningen und Rottweil gelegen, geplant. Die Toptalente des TVS haben schon ab der C-Jugend die regelmäßige Gelegenheit, in das professionelle Umfeld und die Trainingsarbeit am Bodensee hineinzuschnuppern. Ab der B-Jugend werden leistungsstarke Talente direkt in den Konstanzer Mannschaften integriert und gefördert. Insgesamt fünf Doppelspielrechte wurden schon fixiert.

Der TV Spaichingen hat 500 aktive Handballer, davon 250 Kinder und Jugendliche, fünf aktive und 15 Jugendmannschaften.