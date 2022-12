Damit der Holzofen nicht zur Todesfalle wird

Spaichingen (abra/fawa) - Haus- und Immobilienbesitzer sind in Deutschland verpflichtet, ihre Feuerstätten regelmäßig vom Schornsteinfeger kontrollieren zu lassen. Zweimal innerhalb von sieben Jahren muss eine sogenannte Feuerstättenschau durchgeführt werden. Der beauftragte Bezirksschornsteinfeger sollte die Hausbesitzer entsprechend benachrichtigen.

Der Schornsteinfeger überprüft die Betriebs- und Brandsicherheit und misst die Emissionen. Im Feuerstättenbescheid, den man nach der Schau erhält, steht dann auch, wie oft man den Kamin kehren lassen muss.

Da die regelmäßige Wartung aus Sicherheitsgründen gesetzlich vorgeschrieben ist, gilt hier auch nicht Unverletztlichkeit der Wohnung: Wenn notwendig, kann der Schornsteinfeger beim Landratsamt beantragen, dass ein Schlüsseldienst die Wohnung öffnet, damit er seiner Kontrollpflicht nachkommen kann.

Wie das folgende Beispiel zeigt, ist es aber ratsam, nicht nur den Kamin selbst, sondern auch die inneren Rohre regelmäßig zu reinigen oder reinigen zu lassen, auch dann, wenn dies nicht verpflichtend ist:

Es ist kalt, der Holzofen soll das ändern. Aber ständig erstickt das Feuer hinter der hitzebeständigen Scheibe. Jeder neue Versuch, das Feuer zum Leben zu erwecken, scheitert und entlässt wieder eine dicke Wolke schwarzen Qualms aus der geöffneten Tür. Doch auch an den Rändern des Ofenrohres drückt Qualm heraus.

Was nur in der Notwendigkeit, im folgenden Frühjahr die Wände neu zu streichen, geendet hat, hätte auch schief gehen können: Wenn nämlich durch den Verbrennungsprozess zu viel Kohlenmonoxid ausgetreten wäre. Der Grund: Auch die innenliegenden, in den Schornstein führenden Abluftrohre müssen regelmäßig ausgekehrt werden und das macht der Schornsteinfege nur nach Auftrag.

Denn wenn zum Beispiel, wie im geschilderten Fall, zu viele Zweige vom letztjährigen Christbaum mit ihren ätherischen Ölen verbrannt worden waren, kann es sein, dass sich der Ruß an den Wänden absetzt. In unserem Fall war das Ofenrohr Zentimeter dick mit Ruß „ausgekleidet“ und die Abluft Zug nicht mehr in den Kamin. Das Reinigen mit einem Schornsteinfegerbesen aus dem Baumarkt war dann auch eine ziemliche Schweinerei, aber neu streichen musste dann doch niemand.