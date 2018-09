Hoher Schaden bei Zusammenstoß

20 000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Sonntag in Spaichingen. Ein 62-jähriger Dacia-Fahrer wollte laut Polizei gegen 11 Uhr auf der Hauptstraße vom Marktplatz in Richtung Kreisverkehr fahrend nach links auf ein Grundstück abbiegen. Eine nachfolgende 22-jährige BMW-Fahrerin auf der Geradeausspur fuhr in die linke Seite des Dacia. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spaichingen, Telefon 07424/9318-0, zu melden.