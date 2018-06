Hochzeitsglocken läuteten vor 60 Jahren

1954: Deutschland wurde erstmals Fußball-Weltmeister, Bill Haley läutete mit „Rock around the clock“ die Ära des Rock’n’Roll ein – und in Darowa in Rumänien heiratete ein junges Paar, das sich erst wenige Monate zuvor kennengelernt hatte. Am Samstag, 25. Januar, begehen Maria und Peter Pfilf das seltene Fest der diamantenen Hochzeit. Seit fünf Jahren leben die beiden in Spaichingen – als letzte Station einer bewegten Lebensreise.

Die begann, wie für viele heutigen Spaichinger, im Banat. Dort standen die Wiegen des heute 83-jährigen Peter Pfilf und seiner fünf Jahre jüngeren Frau, eine gebürtige Dassinger. Ihre Wege kreuzten sich 1953 in einem Wirtshaus. „Da haben wir uns kennengelernt“, erinnert sich Maria Pfilf. „Er hat mich gemocht, ich habe ihn gemocht – so haben wir geheiratet.“

Und zwar genau vor 60 Jahren. „Das schafft selten ein Ehepaar“, ist sich die Jubilarin bewusst. Und wie haben sie dies, abgesehen von der Gnade des hohen Alters, geschafft? „Streitereien dürfen Eheleute nicht in die Länge ziehen, sonst kommen sie nicht weiter“, raten die Pfilfs Paaren, die noch in den Anfangs-Jahrzehnten stecken, sich stets „schnell zu versöhnen“.

Das Geld hat stets Peter Pfilf nach Hause gebracht, der nach einer Ausbildung zum Schmid als Schlosser schaffte. Das Ehepaar bekam zwei Mal Nachwuchs, Anni und Franz. Zeit für Urlaub war nie, „ich musste immer viel arbeiten“, erzählt der rüstige 83-Jährige.

Mehrfach musste die Familie aus beruflichen Gründen umziehen in ihrer rumänischen Heimat. Der größte Umbruch stand jedoch 1990 bevor. „Alle sind damals nach Deutschland gegangen, auch unsere Kinder“, blickt Peter Pfilf zurück. „Und wir schließlich auch.“

Tuttlingen war das Ziel, wo die Tochter bereits lebte. 2009 zogen Maria und Peter Pfilf nach Spaichingen an die Höhenstraße – erneut ihren Kindern hinterher. „Einkaufen und spazieren gehen“ nennen die beiden als ihre Lieblingsbeschäftigungen.

Den Ehrentag feiert das Diamant-Paar mit der Familie. „Erst gehen wir essen in einer Gaststätte, dann gibt es Kaffee und Kuchen bei unserer Tochter.“ Dabei sind die vier Enkel und vier Urenkel.

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir unsere Diamant-Hochzeit feiern würden“, freut sich die gesundheitlich etwas angeschlagene Maria Pfilf. Und bis zur eisernen Hochzeit sind es ja nur noch fünf Jahre. „Aber davor muss ich erst einmal mit Petrus im Himmel sprechen“, lacht Peter Pfilf.