Hobbykünstler stellen aus: „Ich spüre den Wind in den Bildern“

Wie definiert man Kunst – gerade auch im nicht-professionellen Sektor? Vielleicht, indem man fragt, was diese Kunst für den Künstler und die Künstlerin bedeutet. Im Vorfeld der Ausstellung am kommenden Wochenende in der alten Turnhalle haben Elly Riedmiller, Brunhilde Schwörer, Peter Wedam und Anita Mauch über ihre Kunst erzählt. Sie sind vier der 21 Künstler des Hobbykünstlerkreises Spaichingen.

Für Brunhilde Schwörer scheint ihre Kunst wie der Ausdruck von Inhalten in vielen verschiedenen Sprachen zu sein. Sie probiert seit vielen Jahren immer neue, andere Techniken – von der Porzellanmalerei über das Glasritzen, Bauernmalerei, Seidenmalerei, Pastellkreide bis hin zur Aquarellmalerei, Enkaustik und Acryl. Diese testen, lernen, verfeinern, das fasziniert sie. Auf Motive ist sie nicht festgelegt.

Von Acryl und Pop Art

Wenn Elly Riedmiller malt, dann bleibt sie ihrer Lieblingstechnik Aquarell treu. Und auch den Gegenständen ihres Künstlerblickes – in der Natur, draußen. Zwar malt sie auf Bitten von Kunstfreunden auch im Auftrag, zum Beispiel eine bestimmte Hütte. Aber es kann dann schon sein, dass sie dreimal hinfährt, um einen Bezug dazu zu finden. Will man ihren inneren Ansatz zu ihren Bildern beschreiben, so fällt einem Musik ein. Sie sucht die Töne und Zwischentöne in den Bildern. „Ich höre das Wasser und spüre den Wind“ – wenn das jemand beim Betrachten des Bildes sagt, die Naturempfindung teilt, dann ist sie glücklich.

Peter Wedam coloriert alte Fotos auf eine dermaßen realistische Weise, dass man den Unterschied zu einem echten Farbbild kaum erkennt – und doch ist es aus seiner Kreativität entsprungen. Tüfteln und Experimentieren als Sinnbild seiner Kunst fällt einem ein, wenn er davon erzählt. Acrylmalerei fasziniert ihn – Realistisches und doch Künstlerisches. Derzeit ist es Pop Art mit kräftigen Farben.

Aus Filz mach Kunst

Anita Mauch formt ihre Kunst mit den Händen. Sie hat den Werkstoff Filz für sich entdeckt, der Formen und Farben annehmen kann, die man kaum für möglich hält. Zum Schluss kommt ein auch mal abstrakt wirkendes Werk heraus, das trotz des Menscheneingriffs allein durch seinen irdenen Ursprung, der Schafswolle, irgendwie verwurzelt scheint.

Und so schildert Mauch auch den sinnlichen Bezug zu ihrer Kunst: Der Filz, so sagt sie ihren Kursteilnehmern immer, ist dann fertig, wenn er „spricht“ – bei der Berührung ein ganz besonderes Geräusch abgibt.

Während die Frauen schon lange viele Kurse besuchen und auch Kurse geben, holt sich Wedam die Inspiration zu den Techniken oft aus dem Internet.

Kunst – Hobbykunst – die Grenzen sind fließend. Die Hobbykünstler verkaufen ihre Werke natürlich auch, an Menschen die sie schätzen und auch aus praktischen Gründen – um Platz zu schaffen für neue. Aber sie müssen nicht davon leben – und können auch Nein sagen, wenn jemand keine Wertschätzung empfindet. „Ich mache das für mich, meine Seele“, schildert Brunhilde Schwörer den wichtigsten Grund für ihre Leidenschaft – die anderen nicken.

So unterschiedlich ihre Ansätze auch sind – alle vier schildern, dass ihre Atelierbereiche die Plötze sind, wo sie selber ganz allein walten, wo sie versinken können und erst „aufwachen“, wenn die Zeit zu schnell vergangen ist.