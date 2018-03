Hitze macht Fischen zu schaffen

Bei der Generalversammlung des Angelvereins Denkingen in der „Krone“ haben unter anderem Wahlen im Mittelpunkt gestanden. Der zweite Vorsitzende Dieter Braun, Schriftführer Dietmar Ulrich, die Jugendwarte Sepp Malinger und Dieter Braun sowie die Beisitzer Werner Tietz, Henrik Groß und Franz Schneider wurden in ihren Ämtern bestätigt. Für den ausscheidenden Gewässerwart Patrik Schöndienst wurde Daniel Merkler gewählt. Einem Antrag auf Aussetzung der Pflichtarbeitsstunden hat die Versammlung nicht zugestimmt.

Lars Vosseler wurde als weiteres aktives Mitglied mit einjähriger Probezeit in den Verein aufgenommen. Der Vorsitzende Rudi Sagemann ging auf die aktuelle Situation des Angelvereins und dessen wichtigste Aktivitäten ein. „Mit Ausnahme der Beschädigungen und Verwüstungen rings um den Riedbachweiher können wir zufrieden sein. Bei jedem größeren Fest in Denkingen ist anschließend eine Spur der Verwüstung entlang des Obstbaumlehrpfad und am Riedbachweiher festzustellen. Sogar Verkehrsschilder mussten wir schon aus dem Riedbachweiher heraus holen“, berichtete der Vorsitzende. „An der Hütte musste einiges repariert und erneuert werden, was durch Vandalismus zerstört worden war.“ Dank des guten Wetters sei das Weiher- mit Anglerfest zu einem vollen Erfolg geworden. In der Zwischenzeit konnte das gespendete Solarpanel auf dem Hüttendach installiert werden, sodass in der Hütte jetzt genügend Strom ist. Auch die zwei Fischputzplätze wurden mit zwei Waschbecken und fließendem Wasser in einem Arbeitseinsatz von Berthold Hafner hergerichtet.

In seinem Bericht als Gewässerwart musste Sagemann einräumen, dass die Wassertemperaturen im Sommer erhebliches Kopfzerbrechen bereiteten und auch ein Fischsterben zu verzeichnen war. Dank der Denkinger Feuerwehr, die in höchster Not kam und das Wasser umpumpte, konnte weiterer Schaden verhindert werden. Erfreulich sei, dass im Sommer „jede Menge Zanderbrut zu beobachten war“. Die Laichhilfen in Form von Reisigbündeln, mit Beschwerung vor der Insel aufgehängt, seien daher gut angenommen worden. Dass alle eingesetzten Breitkopfaale von Kormoranen gefangen wurden, oder abgewandert seien, „ist kaum vorstellbar, wenn gleich diese Sorte von Aalen in einem gewissen Alter dazu tendiert, ins Meer abzuwandern“. Bei Spitzkopfaalen sei das Abwandern nicht so ausgeprägt, informierte der Gewässerwart. Sagemann berichtete von einer erfreulichen Fangstatistik 2017: Insgesamt wurden 776 Forellen, acht Karpfen und 17 Zander geangelt.

Die Berichte von Schriftführer Dietmar Ulrich und Kassier Kurt Klaiber wurden wohlwollend zur Kenntnis genommen. Auch die Prüfer Werner Tietz und Henrik Groß waren mit der Kassenführung zufrieden. Sie wurden ebenfalls für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Sepp Malinger und Dieter Braun berichteten über ihre Arbeit mit den fünf Jugendlichen, die sie betreuen.

Bürgermeister Rudolf Wuhrer lobte die erfolgreiche Arbeit des Angelvereins, besonders die Jugendarbeit. Mit 35 Jahren gehöre der Angelverein fast schon zu den Traditionsvereinen. Die Weiheranlage sei von Anfang an Top in Schuss, werde doch in die Pflege einiges Investiert, so Wuhrer. Für die Zukunft wünschte er weniger Ärger, gute Fänge und vor allem gute Kameradschaft. Der Entlastung der Vorstandschaft wurde zugestimmt.

In seiner Vorschau wies der Vorsitzende darauf hin, dass das gemeinsame Anfischen je nach Wetterlage Ende März durchgeführt werden könne. Fischverkauf sei am Gründonnerstag. Vereinsmeisterschaft, Kameradschaftsfischen in Aixheim und Frittlingen sowie Weiherfest und Teilnahme am Albabtrieb mit einem Stand stehen bereits fest im Terminkalender.