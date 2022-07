Hitze gefährdet ältere Menschen: So wollen Altenheime in der Region Abhilfe schaffen

Die nächste Hitzewelle steht bevor. Ältere Menschen sind dadurch besonders gefährdet. Die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn, die auch im Landkreis Tuttlingen mehrere Altenzentren betreibt, hat sich nun eine Bundesförderung für eine bessere Klimaanpassung in ihren Einrichtungen gesichert, von der auch das Altenzentrum St. Josef profitieren wird.

Durch den Klimawandel steigen die Temperaturen auch in den Wohnungen der Seniorinnen und Senioren und in den Funktionsbereichen der Altenheime deutlich an und erschweren die Wohn- und Betreuungsbedingungen. Das Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ unterstützt Unternehmen, Sozialeinrichtungen und Kommunen bei der Bewältigung der Klimafolgen. Ende des Jahres 2020 hatte auch die Stiftung St. Franziskus elf Förderanträge beim zuständigen Bundesumweltministerium eingereicht, um insbesondere bei der Gebäudeertüchtigung gefördert zu werden, darunter in drei Einrichtungen im Landkreis Tuttlingen.

Neue Fenster sollen helfen

So soll im Altenzentrum St. Josef in Spaichingen die Hitze im Gebäude an heißen Sommertagen durch den Einbau von neuen Fenstern mit Sonnen- und Wärmeschutzverglasung inklusive Jalousien sowie durch die Wärmedämmung der Fassaden reduziert werden.

Im Altenzentrum St. Ulrich in Wehingen wird eine 30-Quadratmeter-Terrassenüberdachung über der nach Süden ausgerichteten Terrasse im ersten Obergeschoss für Schatten sorgen. So soll eine sonnengeschützte Schattenfläche in unmittelbarer Nähe der Bewohnerzimmer geschaffen werden, die barrierefrei und schnell erreichbar ist und damit auch bewegungseingeschränkten Seniorinnen und Senioren an heißen Sommertagen einen Aufenthalt an der frischen Luft ermöglicht.

Terrasse auch an Regentagen

Der geschützte Freisitz ermöglicht darüber hinaus auch eine Nutzung der Terrasse an Regentagen. Die Verschattung der angrenzenden Fenster und Wandoberflächen durch die Terrassenüberdachung vermindere zudem den Eintrag unerwünschter sommerlicher Strahlungswärme in das Gebäude.

Aufgrund unzureichender Verschattungen der Fenster sowie einer Glaspyramide im Dach des Gebäudes steigen die Temperaturen auch im Altenzentrum St. Anna in Tuttlingen vor allem in den heißen Sommermonaten stark an. Durch den Einbau von Außenrollos an den Fenstern der Ost- und Westseite sowie den Rückbau der Glaspyramide soll eine Reduzierung der Hitze im Gebäude erreicht werden.

Christian Kühn, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium, hat die Förderzusagen persönlich überbracht, so die Pressemitteilung der Stiftung, die Kühn mit den Worten zitiert: „Soziale Einrichtungen sind besonders von der Klimakrise betroffen. Insbesondere bei Hitzewellen mit Temperaturen von über 30 Grad oder Unwettern ist die klimatische Belastung für vulnerable Personen, aber auch für die Beschäftigten in den sozialen Einrichtungen enorm und birgt hohe gesundheitliche Risiken. Unser Ziel ist es, bereits erlebbare extreme Klimabelastungen in sozialen Einrichtungen mit konkreten Maßnahmen abzumildern.“

Auch bei Klimaschutz-Initiative dabei

Zukünftig möchte die Stiftung weitere Maßnahmen zum Klimaschutz umsetzen und hat sich deshalb auch einer Initiative des Deutschen Caritasverbandes zum Klimaschutz angeschlossen. „Gemeinsam mit anderen Einrichtungen der Sozialwirtschaft wollen wir unseren gesellschaftlichen Beitrag zum Klimaschutz stärken“, erläutert St.-Franziskus-Vorstand Stefan Guhl in einer Pressemitteilung. Darin betont er aber auch, dass der Weg weit und herausfordernd sein wird: „Das Ziel der Klimaneutralität ist kein Selbstläufer. Klienten, Mitarbeiter, aber auch die Kostenträger müssen von dem Weg überzeugt sein und an einem Strang ziehen.“