Hipp und Haller sind im Riesenslalom die Größten

Die weiße Fahne hat der SSV Spaichingen nicht hissen müssen. Weil es in den vergangenen Tagen ausreichend geschneit hatte, konnten die erstmals von den Primstädtern ausgerichteten Riesenslalomrennen in Menzenschwand bei St. Blasien am Wochenende stattfinden. Es waren die ersten alpinen Skirennen des Bezirks. Bei den zuvor angesetzten Rennen hatte das Wetter in der Region West des schwäbischen Skiverbands einen Strich durch die Planungen gemacht.

Umso motivierter waren die Fahrer. Über 20 Sportler aus dem Kreis, darunter zehn alpine Rennfahrer des SSV Spaichingen, nahmen mit weiteren 70 Fahrern vorrangig aus Reutlingen, Steinlach und Ebingen an den Rennen teil. Die äußeren Witterungsbedingungen mit fast durchgängigem Schneeregen machten es Beteiligten wie Ausrichtern auch dieses Mal schwer. Dennoch fanden zwei anspruchsvolle Rennen statt.

Im ersten Rennen durften sich die Spaichinger Trainer Bibiana und Jürgen Posner über Erfolge ihrer Schützlinge freuen. Dominik Wlcek und Nick Hauser gewannen gegen die starke Konkurrenz ihre Wettbewerbsklassen mit der zweit- beziehungsweise achtbesten Gesamtlaufzeit aller Teilnehmer. Noch besser machten es Francis Hipp (SC Mahlstetten) und Johannes Haller (SV Tuttlingen), die beide Riesenslaloms in Menzenschwand für sich entscheiden konnten.

Ergebnisse

1. Rennen – U 8M:1. Francis Hipp (SC Mahlstetten).- U 10M: 7. Mika Sindele (SSV Spaichingen).- U 12W: 2. Nele Schutzbach, 4. Romy Hipp (beide SC Mahlstetten).- U 12M: 6. Silas Frech, 7. Manuel Sindele, 8. Marlon Frech, 9. Nick Hauser (alle SSV Spaichingen).- U 14W: 6. Sina Labowski (SC Mahlstetten), 7. Tabea Hosch (SV Tuttlingen).- U 14M: 1. Tim Hauser (SSV Spaichingen), 3. Tim Schlecht (SC Mahlstetten), 5. Max Müller (SV Tuttlingen), 6. Sven Glückler, 7. Marlon Müller (beide SSV Spaichingen).- U 16W: 4. Annemarie Haller (SV Tuttlingen).- U 16M: 1. Dominik Wlcek, 5. Patrick Sindele (beide SSV Spaichingen), 6. Florian Müller (SV Tuttlingen), 7. Leon Schlecht (SC Mahlstetten).- U 18M: 1. Johannes Haller (SV Tuttlingen) 34,2. 2. Rennen – U 8M: 1. Francis Hipp (Mahlstetten).- U 10M: 6. Mika Sindele (Spaichingen).- U 12W: 3. Nele Schutzbach, 5. Romy Hipp (beide Mahlstetten).- U 12M: 5. Nick Hauser, 7. Manuel Sindele, 8. Marlon Frech (alle Spaichingen).- U 14W: 3. Sina Labowski (Mahlstetten), 5. Tabea Hosch (Tuttlingen).- U 14M: 3. Tim Schlecht (Mahlstetten), 4. Marlon Müller (Spaichingen), 5. Max Müller (Tuttlingen), 6. Sven Glückler, 7. Tim Hauser (beide Spaichingen).- U 16W: 3. Annemarie Haller (Tuttlingen).- U 16M: 4. Patrick Sindele (Spaichingen), 5. Florian Müller (Tuttlingen), 6. Dominik Wlcek (Spaichingen), 8. Leon Schlecht (Mahlstetten).- U 18M: 1. Johannes Haller (Tuttlingen).