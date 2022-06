Die Gemeinschaft der Claretiner auf dem Dreifaltigkeitsberg möchte darauf hinweisen, dass ab 19. Juni eine Veränderung der Gottesdienstzeiten zum Tragen kommt. Ab diesem Datum laden wir an allen Sonn- und Feiertagen in der Frühe um 7.30 Uhr und später um 9.30 Uhr ein die sonntägliche Eucharistie in der Wallfahrtskirche mitzufeiern.