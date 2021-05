Hilfskräfte aus dem Landkreis haben erste Corona-Schutzimpfung erhalten

Etwa 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und DRK aus dem gesamten Landkreis Tuttlingen haben am Samstag im Spaichinger Feuerwehrhaus ihre Spritze gegen das Corona-Virus erhalten. Somit haben über 800 Feuerwehrangehörige und Helfer im Katastrophenschutz (DRK, THW und DLRG) des Landkreises mindestens den ersten Pieks gegen das Corona-Virus bekommen, so Kreisbrandmeister Andreas Narr.

Seit gut einem Monat können sich in Baden-Württemberg Angehörige von Hilfsorganisationen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Am Samstag fand hierzu im Feuerwehrhaus der Feuerwehr Spaichingen die letzte von drei, vom Landkreis Tuttlingen organisierten Impfaktionen statt. Geimpft wurden die Hilfskräfte mit dem Biontech-Impfstoff, berichtet Kreisbrandmeister Narr auf Nachfrage unsere Zeitung.

Ein mobiles Impfteam aus Offenburg hat die Helfer von Feuerwehr, THW und DRK des Landkreises geimpft. Hierzu wurde das Feuerwehrhaus kurzerhand zu einem Impfzentrum umgebaut. Es wurden insgesamt sechs Impfstraßen errichtet, samt Registrierung, ärztlicher Aufklärung, das eigentliche Impfen und einem abschließenden Ruheraum.

In etwa vier bis fünf Wochen wird dann in gleicher Weise von einem mobilen Impfteam die zweite Impfung für die Hilfskräfte des Kreises durchgeführt.

„Zum jetzigen Zeitpunkt sind aber noch keine Lockerungen für die Geimpften vorgesehen“, betont der Kreisbrandmeister, „insbesondere weil ja noch kein voller Impfschutz besteht. An den strengen Hygieneregeln für alle Feuerwehrangehörigen wird sich also in den nächsten Wochen nichts ändern.“