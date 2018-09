Es klingt gruseliger, als es ist: Die Spaichinger Funkenhexen haben zum Hexenmaskenbasteln eingeladen. Doch statt unheimlicher Gipsmasken entstanden im alten FK-Heim am Stadion in Spaichingen am Ende kunterbunte Kunstwerke. Trotzdem: Bei dem ein oder anderen kleinen Künstler blieb eine gewisse Rest-Angst bestehen; manche scheuten sich doch tatsächlich davor, kurz die nasskalte Gipsmaske im Gesicht zu tragen. Kein Problem für die Betreuerinnen – sie gipsten kurzerhand die Arme der ängstlicheren Kinder ein. Und auch die konnten sich am Ende der zweistündigen Veranstaltung sehen lassen.