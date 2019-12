Hewi: Langjährige Mitarbeiter sichern die Marktposition

Das nach eigenen Angaben größte Unternehmen in Spaichingen, Hewi G. Winker GmbH & Co. KG, hat in seiner Betriebsversammlung insgesamt 26 Jubilare für deren Betriebstreue geehrt.

Die Unternehmensleitung und der Betriebsratsvorsitzende Claudiu Bender begrüßten die Belegschaft zur jährlichen Betriebsversammlung mit anschließender Jubilarehrung und Weihnachtsfeier in der Stadthalle in Spaichingen.

Markus Hänssler, Sprecher der Geschäftsführung, informierte laut Pressemitteilung über die aktuelle Markt- und Unternehmensentwicklung: „Im Jahr 2019 ist ein erheblicher Marktabschwung in der gesamten Automobilbranche eingetreten“, wird Hänssler zitiert, „der sich auch für das Jahr 2020 abzeichnet. Diese allgemeine Marktentwicklung ist auch an Hewi nicht spurlos vorbeigegangen. Wir haben uns jedoch auf die veränderte Situation mit geeigneten Maßnahmen gut eingestellt und konnten ohne erhebliche Einschnitte für unsere Mitarbeiter auch in diesem Geschäftsjahr ein beachtliches Ergebnis erreichen. Trotz der insgesamt schwierigen Marktlage können wir unseren Mitarbeitern auch für dieses Jahr eine Erfolgsprämie in erheblicher Höhe auszahlen.“

Der Abschluss der Betriebsversammlung sei die wichtigste Veranstaltung im Hewi-Jahr, so heißt es in der Mitteilung des Unternehmens: Vier Mal wurden Ehrungen für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgesprochen, elf Mal für 30 Jahre, sieben mal für 25 Jahre und vier Mal für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit.

In der Ansprache bedankte sich die Hewi-Geschäftsleitung bei den insgesamt 26 Jubilaren für deren langjährigen Einsatz und Engagement. Robert Braun, Hans-Jürgen Greszupp, Giuseppe Mavilia und Winfried Vogt zählten zu den Ehrenjubilaren im Hewi-Jahr 2019, sie konnten für 40 Jahre Treue ausgezeichnet werden und erhalten dafür die Urkunden des Landes Baden-Württemberg.

Alle Jubilare wurden einzeln auf der Bühne mit IHK-Urkunden und/oder Präsenten ausgestattet.

Die Geschäftsleitung betonte, dass gerade die langjährigen Mitarbeiter mit ihrem Fleiß und Wissen dazu beitrügen, dass Hewi sich in Marktposition und Größe sehr positiv entwickelt habe. Sie sei stolz, die alljährlichen Jubilare im Team zu haben, die mit ihrer erbrachten Arbeit Zukunft für Hewi schafften.

Im Anschluss an die Betriebsversammlung und Jubilarehrung ließen die Gäste das vergangene Jahr in der weihnachtlich dekorierten Halle bei Musik und Tanz in den feierlichen Rahmen übergehen. Hewi lud seine Gäste – darunter auch zahlreiche ehemalige Beschäftigte im Ruhestand – zu einem festlichen Abendessen ein.

Die Geehrten sind:

40-jährige Betriebszugehörigkeit: Robert Braun, Hans-Jürgen Greszupp, Giuseppe Mavilia und Winfried Vogt;

30-jährige Betriebszugehörigkeit: Elvira Friedel, Magdalena Kellner, Alma Pötzsch, Osman Altintas, Alexander Benz, Stefan Erdei, Lothar Hafner, Thomas Mattes, Andreas Reinbold, Cihan Savastürk und Erich Weniger;

25-jährige Betriebszugehörigkeit: Renate Bierling, Pauline Lind, Otto Baumbach, Nazif Demirci, Nikolaus Dogaru, Erwin Reichert und Stefan Scheer;

10-jährige Betriebszugehörigkeit: Nada Radisavljevic, Winfried Jauch, Efkan Saglik und Henryk Roman.