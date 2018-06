Hewi feiert riesiges Familienfest

Ein Familienfest im besten Sinne ist bei der Firma Hewi in Spaichingen anlässlich der Einweihung des neuen Standortes am Samstag gefeiert worden. Bei schönstem Wetter wurde das Firmengelände von „Werk 2“ zur Feiermeile, die keine Wünsche offen ließ.

Segway- und Pedelec-Fahren, Bull-Riding, eine Kletterwand, ein Glücksrad, eine Hüpfburg, Kinderschminken, Hau den Lukas und zwei Fahrsimulatoren, das waren die angebotenen Attraktionen. Ein Fotografenteam machte lustige Bilder zur Erinnerung an den tollen Tag.

Zünftige Life-Musik unterhielt die Gäste an den Tischen und Bänken, in den Lauben und an den Getränkeständen.

An verschiedenen Buden wurden Speisen für jeden Geschmack angeboten. Ob Döner, Grillhähnchen, Pasta, Crêpes, oder Eis, jeder Gast wurde nach seinem Wunsch satt. Selbst ein Stand mit Lebkuchenherzen, Magenbrot und gebrannten Nüssen war vertreten.

Zug pendelt zwischen Werken

In dem neuen „Werk 2“ fanden den ganzen Tag über Führungen statt. So sahen die Besucher die neuen, großzügigen, modernen Hallen, das Hochregallager in einer riesigen Dimension und die „fahrerlosen Transportsysteme“. Das sind selbst fahrende Transportfahrzeuge. Die Belegschaft war eingeladen worden, den Fahrzeugen Namen zu geben. So kurven nun also „Anabell“, „Berta“ und „Eve“ lautlos durch die Hallen und verrichten ihre Arbeit. Wenn sie „müde“ sind, fahren sie an ihre Ladestationen, um ihre Akkus aufzuladen.

Die Teilnehmer an den Führungen lauschten neugierig und voller Staunen dem, was sie hörten. An großen Infotafeln waren Daten, Zahlen und Fakten zu jeder Abteilung zu lesen.

Damit sich die Familienangehörigen ein Bild vom Arbeitsplatz an beiden Standorten machen konnten, verkehrte zwischen Standorten ein Zügle. Auch im Gebäude des „Werk 1“ fanden Führungen statt.