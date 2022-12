Hewi ehrt Mitarbeiter für insgesamt 1440 Jahre Betriebstreue

Die Hewi G. Winker GmbH & Co. KG hat nach zweijähriger Coronapause wieder zur Weihnachtsfeier in die Stadthalle Spaichingen alle Betriebsangehörigen, darunter 91 Jubilare, und alle Ruheständler eingeladen.

In festlicher Atmosphäre betonte die Geschäftsleitung bei der Begrüßung, dass Hewi in einer Zeit wirtschaftlicher Verunsicherung ein Zeichen der Beständigkeit und Verlässlichkeit setzen könne: „Wir setzen auf Optimismus, Tatkraft und Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung“, zitiert die Hewi-Pressemitteilung.

Fast 600 Mitarbeiter in Spaichingen

Hewi besteht seit mehr als 65 Jahren und beschäftigt nach eigenen Angaben nahezu 600 Mitarbeiter am Standort Spaichingen.

Ein Grund zu feiern gab es hinsichtlich der zahlreichen Jubilare, die für insgesamt 1440 Jahre Treue zum Unternehmen geehrt wurden. Markus Hänssler, Sprecher der Geschäftsleitung, rief alle Jubilare ab Juli 2021 bis Dezember 2022 mit 10-,15-, 20, 25, 30 und 40-jähriger Treue zum Unternehmen einzeln auf die Bühne und überreichte ihnen Geschenktaschen und Hewi-Urkunden. Zudem zahl Hewi an die Jubilare eine Gratifikation am Jubilartag.

Unterhaltungsprogramm mit Slackline-Artisten

Bevor die Slackline-Artisten „Duo onetotwo Moritz Hamberger“ und die Live- Musik „Premium-Style“ durch das Programm begleiteten, wurde das reichhaltige Büffet eröffnet.

Ein Beispiel für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit ist Alfredo Rausch. Er wurde an einem Donnerstag im Jahre 1981 als arbeitssuchend bei Hewi vorstellig, berichtet die Pressemitteilung der Firma, und hätte bereits am Folgetag seine Arbeit beginnen können. Gerhard Winker hätte ihn auf der Stelle – also auf Freitag - eingestellt. Montags darauf war er dann aktiver Mitarbeiter der Abteilung Gewindeschneiden. Er wurde im Laufe der Zeit vom Bediener zum Schichtführer und Einsteller, zum Meister-Stellvertreter bis zum Abteilungsleiter der Gewindeschneiderei.

Auch als Betriebsrat engagiert

Es ging bis zu seinem Rentenantritt mit führungsverantwortlichen Stellen bei Hewi weiter. „Auch war ich acht Jahre im Betriebsrat tätig, davon eine Periode als Vorsitzender“, wird Rausch zitiert. Er war Gerhard Winker sehr verbunden und betitelt ihn als „einen wunderbaren Menschen. Auch mit Hermann Winker hatte ich noch zu tun. Es war bis zuletzt eine schöne Zeit bei Hewi.“

Selim Eski 1980 kam nach Deutschland, besuchte zuerst einen Sprachkurs und absolvierte dann ein Berufsvorbereitungsjahr. Eine Ausbildungsstelle fand er jedoch nicht. Über Beziehungen seines Vaters bot ihm Gerhard Winker eine Arbeitsstelle bei Hewi an, die er in der Presserei antrat. Er wollte jedoch höchstens für zehn Jahre bei Hewi bleiben. Daraus sind 2022 40 Jahre geworden

Seine Karriere startete er als Arbeiter, weiter zum Presseneinsteller und aufgrund seines jahrelangen angeeigneten Fachwissens wurde er anschließend zum Schichtführer ernannt. Sein damaliger Meister prognostizierte ihm: „Mit Deinem Know-how wirst Du bis zu Deinem Rentenantritt bei Hewi verbringen“.

Gerne um Rat gefragt

Bis heute kommen jüngere Kollegen und fragen nach seinem Rat, sein Wissen gibt er gerne weiter. Er hat viel Abwechslung sowohl auch Spaß bei seiner Arbeit.

Zu guter Letzt konnte auch Ciro Calabrese sein 40-Jähriges bei HEWI feiern. Er ist mittlerweile seit 1981 dort angestellt.

Auch Calabrese kam über Beziehungen zu Jewo, es gab einfach ein kurzes Gespräch mit Gerhard Winker und darauf war seine erste Arbeitsstelle von Beginn an in der Gewindeschneiderei. Nach kurzer Zeit wurde er Einsteller und Abteilungsleiter. Mit der Benennung zum Bereichsleiter war er dann für viele Abteilungen im Warmpressbereich verantwortlich. 2017 wechselte er in den Kaltpressbereich mit Waschanlagen, „da bin ich bis heute hängen geblieben“. Zwischendurch hatte er auch beim Aufbau der beiden WMV-Waschmaschinen mitgewirkt. „Ein Highlight ist“, so beschreibt er, „dass ich die neuen OMSA- Waschanlagen mit dieser neuen Technik im Soft- und Hardwarebereich kennenlernen darf.“