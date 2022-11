„Heuberger Frauengespräche“ laden wieder ein

Die „Heuberger Frauengespräche am Morgen“ laden am Dienstag, 15. November, von 9 bis 11 Uhr mit Frühstück (Kostenbeitrag vier Euro) herzlich ein ins Katholische Gemeindehaus in der Gosheimer Lembergstraße 1 ein. Referentin ist Jutta Krause, Theologin und Pastoralreferentin in der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg. Man nähert wichtigen Frauengestalten aus dem Alten und Neuen Testament und schaut auf ihr Leben, ihre Herausforderungen und ihre Stärken. Ohne das Wirken dieser Frauen wäre die christliche Menschheitsgeschichte wohl anders verlaufen. Vieles davon könne als Anregung für unser eigenes Handeln dienen, heißt es in der Presemitteilung. Und: „Prophetinnen, Richterinnen, Königinnen, aber auch einfache Frauen aus dem Volk stehen dafür, dass sich Frauen, unabhängig von Rang und Stellung, in jeder Lebenssituation für das Reich Gottes einbringen können.“ Kontakt: Gabriele Schuler, Telefon 07426/3497.