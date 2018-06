Heuberg kennt sich mit Migration aus

Wenn es darauf ankommt, dann sind die Heuberger da. Das ist das Schöne an diesem tollen Flecken Welt. Auffällig ist, dass gerade in den „sozialen“ Medien die die Plakataktion unterstützenden Stimmen solche sind, die sich immer beim Reizthema Migration melden, rechte Parteifunktionäre sind und/oder Leute von weit weg. Aber kein Querschnitt der Bevölkerung.

Das meiste, was in der Redaktion in der vergangenen Woche vom Heuberg direkt ankam, war: So nicht. Probleme diskutieren, ja, Lösungen suchen, ja. Aber keine Unterscheidung wegen der Hautfarbe oder Herkunft und schon gar keine Ängste schüren. Der Heuberg hat schon lange mit breiter Einwanderung gelebt, und zwar gut und selbstverständlich. Angst und Verwirrung waren noch nie gute Ratgeber.