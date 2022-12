Heuberg aktiv leistet wichtigen Beitrag für den Heuberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Heuberg aktiv habe sich mit seinen breit gefächerten Aktivitäten sehr gut aufgestellt und leistet wichtigen Beitrag für unseren Wirtschaftsraum“, betonte der stellvertretende Bürgermeister Otto Weber anlässlich der 18. und 19. Jahreshauptversammlung in Gosheim. Volz stellte in seiner Zusammenfassung der Geschäftsjahre 2020/21 fest, dass die Anzahl mit 160 Mitgliedern aus dreizehn Gemeinden weiter auf hohem Niveau sei.

Im Fokus der Heubergaktiven standen in den letzten beiden Geschäftsjahren, wie die Förderung der regionalen Gastrobetriebe mit dem Smartphone optimierten Gastronomieführer. 1998 rief Dieter Volz das Magazin Hoppla Heuberg ins Leben und legte damit den Grundstein zur Gründung von Heuberg aktiv im Jahre 2003. Zu diesen Jubiläen kündigt Volz im kommenden Jahr eine Sonderausgabe und besondere Aktionen an.

Für den im letzten Jahr verstorbenen Kassier Rolf Gutmann wurde zu Beginn der Versammlung in einer Schweigeminute gedacht. Vize-Vorstand Rolf Weber verlas die Kassenberichte beider Geschäftsjahre mit jeweils leichtem Plus. Die Kassenprüfer Matthias Fladerer, Andreas Speck und Andres Dressler bescheinigten einwandfreie Kassenführungen und empfahlen jeweils die Entlastungen, die von Otto Weber durchgeführt und einstimmig erteilt wurden. Weber würdigte die Arbeit des Vereins, die sich in vielfältiger Weise für alle Branchen widerspiegele und zeigte sich sehr erfreut, dass so viele Industriebetriebe aktiv dabei sind.

In einer persönlichen Erklärung gab Vorsitzender Dieter Volz bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nur noch bis zum Ende des nächsten Geschäftsjahres sein Amt ausüben kann. Wegen des Ausfalls der letzten Jahreshauptversammlung standen alle Funktionäre zu Wahl. Jeweils einstimmig für zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzender Dieter Volz und sein Stellvertreter Rolf Weber, Schriftführer Adi Merkt, die Beisitzer Josef Mayer, Jürgen Gätschmann, Artur Reiner, Mehmet Budak und Helmut Saier sowie die Kassenprüfer Andreas Dressler und Andreas Speck. Weiterhin vakant ist das Amt des Kassiers.

Im Anschluss stellte sich der Geschäftsführer Ralf Raiser des neu gegründeten Wirtschaftsverbandes Heuberg vor. Er skizzierte die Aufgaben und Ziele des Verbands zur Stärkung des Wirtschaftsraumes Heuberg. Raiser und Volz wollen mit ihren Delegationen Anfang nächsten Jahres erste Gespräche zur Zusammenarbeit aufnehmen.