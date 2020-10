Herbstlese bei Grimms auch online

Am Mittwoch, 28.10.20 um 19 stellt das Team von „Grimms lesen & genießen“ besondere Herbstlektüre vor. Aufgrund der aktuellen Situation sind die Plätze begrenzt. Daher bitte verbindlich anmelden. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen werden telefonisch unter 07424 9607379 oder per eMail an info@grimms-lesen.de entgegengenommen. Die Veranstaltung wird live auf Instagram übertragen.