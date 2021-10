Herbstkonzert: „Wir machen die Musik“

Ganz nach dem Motto „Die Pandemie gibt den Rahmen vor, wir machen die Musik“ plant die Stadtkapelle ihr diesjähriges Herbstkonzert. Auch wenn zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sicher feststeht, ob am 20. November Musikdirektor Thomas Uttenweiler tatsächlich in der Stadthalle den Taktstock schlägt, so zeigt sich die Vorstandschaft sehr zuversichtlich, dass in diesem Jahr das Herbstkonzert unter den geltenden Corona-Bedingungen stattfinden kann.

Da lange Zeit ein gemeinsames Musizieren nicht möglich war, hat Thomas Uttenweiler Stücke aus Herbstkonzerten vergangener Jahre ausgesucht und somit ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Die Proben laufen nun schon auf Hochtouren, das erste Probenwochenende steht vor der Tür.

Das Infektionsgeschehen muss abgewartet werden und somit wird der Kartenvorverkauf in diesem Jahr anders organisiert.

Karten können an nur zwei Samstagen bei „Grimms Lesen und Genießen“ erworben werden: Samstag, 6. November (zwei Wochen vor dem Konzert) und Samstag, 13. November, (eine Woche vor dem Konzert).

Somit können die Sitzplätze nach den geltenden Bestimmungen vergeben werden.