Heppler-Belegschaft feiert Jahresabschluss mit Ehrungen

(sz) - Das mittelständische Unternehmen Heppler CNC-Technik in Spaichingen hat nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause seine langjährige Tradition fortgesetzt und eine Woche vor der Weihnachtspause die Belegschaft aus Spaichingen und der zur Heppler-Group gehörenden Kuder CNC-Technik aus Herrenberg in die Stadthalle geladen. Mit einem großen Büffet, dem Zauberkünstler Eric Meiser, dem Spaß mit einer Fotobox sowie DJ-Musik und Gesprächen wurde das Jahr 2022 gemeinsam beschlossen. Mit den Mitarbeitern der ebenfalls zur Heppler-Group gehörenden Heppler Montage-Technik in Bergkirchen wurde zuvor schon separat in Bergkirchen gefeiert, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens weiter heißt. Im Mittelpunkt der Betriebsfeier standen auch diesmal zahlreiche Ehrungen.

Mit einem herzlichen Dankeschön für die Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr 2022 begrüßten Firmenchef Dieter Heppler, seine Frau Astrid und Sohn Patrick die Mitarbeiter. Trotz eines turbulenten Jahres voller Herausforderungen konnte die Heppler-Group ihr gestecktes Umsatzziel im laufenden Jahr um acht Prozent erhöhen, berichtete Astrid Heppler.

Die Strategie für die kommenden Jahre sei ein zehn- bis zwölfprozentiges, jährliches Wachstum. Hierbei richte sich der Blick auf Kapazitäts- und Effizienzsteigerung, den Ausbau der Automatisierung in der Produktion sowie die Investition in neue Fertigungstechnologien. Nur so sei die Standortsicherung an allen drei Produktionsstandorten Spaichingen, Herrenberg und Bergkirchen gewährleistet, womit sich Heppler als attraktiver Arbeitgeber behaupten könne.

Firmenchef Dieter Heppler verwies darauf, dass eine Erweiterung der Produktionsfläche in Spaichingen nötig sei. Im November war Spatenstich für den Neubau einer Produktionshalle mit 3600 Quadratmetern. Die geplante Fertigstellung soll im Oktober 2023 erfolgen.

Höhepunkt der Feier waren die Ehrungen von langjährigen Mitarbeitern aus Spaichingen und aus Herrenberg. Für zehnjährige Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Patrick Labaj, Sven Laatsch, Andrea Welte, Gunnar Frommhold, Stephan Meßner, Fatih Sivritas und Carmen Bühler. Auf 15 Jahre bei Heppler blicken Viktor Anselm, Valeri Bonert, Alexander Hauser, Sergej Heer, Chris Pittelkow, Julian Seemann, Ronald Jeschke und Ünver Erkan zurück. Für 20 Jahre treue Mitarbeit ausgezeichnet wurden Johann Strecker und Ali Simsek, Eric Lefebvre wurde für 25 Jahre Firmentreue ausgezeichnet.

Wie in der Vergangenheit spendet die Firma Heppler zum Jahresende erneut an soziale Einrichtungen. So gehen jeweils 3000 Euro an das Hospiz Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen und den Kinderschutzbund in Spaichingen.