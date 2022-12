Henriette Gärtner schließt den Reigen der Gesundheitstage

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gesundheitstage Spaichingen 2022 gehen zu Ende. Zum Abschluss gibt es noch ein besonderes Highlight. Dr. Henriette Gärtner, die in Spaichingen lebende promovierte Konzertpianistin, präsentiert am 7. Dezember um 19 Uhr am Flügel in der Kapelle des Gesundheitszentrums nicht nur virtuose Klaviermusik, sondern auch ihren wissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkt, nämlich das Zusammenspiel von Körper und Instrument beim Musizieren.

Körpererfahrung sammelte sie selbst bereits früh bei ihrem Studium der Sportwissenschaft. Schon als Kind musizierte sie am Klavier und wurde als Ausnahmetalent und schon 1983 als jüngste Konzertpianistin der Welt gefeiert. Ihre Doktorarbeit im Fach Bewegungsphysiologie an der Universität Konstanz verband ihre künstlerischen Erfahrungen mit ihren bewegungswissenschaftlichen Erkenntnissen. Für sie bilden Musik und Sport keine Gegensätze, sondern eine Einheit, nach dem Motto „Der Körper ist mein erstes Instrument, das Klavier mein zweites“. Der Mensch erbringt Höchstleistungen beim Musizieren. Leistungen, die ihm nur dann auf allen Ebenen möglich sind, wenn er gesund ist. Wer ein Leben lang beschwerdefrei musizieren möchte, muss seinen Körper daher wie ein kostbares Instrument behandeln, ihn pflegen, erhalten und stärken.

Die vom Förderverein Gesundheitszentrum Spaichingen organisierten Spaichinger Gesundheitstage boten seit Ende September ein großes Spektrum an Vorträgen, Präsentationen, Kursen und Events in der ganzen Breite der Angebote des Gesundheitsbereichs. Im Zentrum standen dabei die Angebote und Projekte des Gesundheitszentrums. Kinder, Schüler, Erwachsene und Senioren nahmen etwas für sich mit, Schulen und Vereine boten und bieten noch besondere Hilfen zur Gesunderhaltung. Es besteht die Hoffnung, dass davon die ganze Region profitiert.