Helmut Pfeifle erfüllt sich Traum vom Fliegen

„Es ist nie zu spät für neue Horizonte“, findet die Segelfluggruppe Spaichingen-Aldingen. Der neueste Alleinflieger beweise das. Helmut Pfeifle, Mitte/Ende 50, aus Hausen o.V., hat vor einem guten Jahr am Aktionstag Segelfliegen des Vereins teilgenommen – und war begeistert. Heute fliegt er selber.

Schon früher hat Pfeifle immer mal wieder vom Fliegen geträumt, doch es hat sich nicht ergeben. Umso entschlossener war er, als klar war, dass nicht nur Jugendliche in dieses Hobby einsteigen können.

Helmut Pfeifle startete die Ausbildung zum Segelflugpiloten und sagt selbst, dass es für ihn fantastisch sei, das noch gemacht zu haben, berichtet der Verein. Denn nun steht er kurz vorm Ziel, der Pilotenlizenz. Nachdem vor wenigen Wochen sein erster Alleinflug stattgefunden hat, was einen absoluten Höhepunkt in einem Fliegerleben darstellt, steht jetzt nur noch eine Theorie- und schließlich eine Praxisprüfung an.

Die Segelfluggruppe Spaichingen-Aldingen setze bewusst nicht nur auf jugendliche Flugschüler, denn ein Verein bestehe aus einem guten Miteinander aller Altersstufen, so der Verein in seinem Bericht. So seien auch Späteinsteiger stets willkommen. Da sie auf ein ganz anderes Grundwissen zurückgreifen, sei dies in jedem Fall ein Gewinn für den Verein.

Nötig sei dazu Interesse und eine körperliche Grundfitness, die vom Flugarzt überprüft wird. Ist hier alles in Ordnung kann mit den Flugstunden begonnen werden. Bis zum Flugschein absolviere man entsprechend Starts und Landungen sowie verschiedene Flugübungen mit einem Fluglehrer oder einer Fluglehrerin. Von ihnen werden die Flugschüler und -schülerinnen auch auf Ausnahmesituationen vorbereitet. Für die Ausbildung stehe bei der Segelfluggruppe ein Schulflugzeug auf dem neusten Stand bereit.

Entgegen der Annahme, Segelfliegen sei ein teures Hobby, bietet die SFG für Schüler, Studenten und Azubis besondere Konditionen. Ebenfalls gebe es entsprechende Pakete für Späteinsteiger. Mindestalter ist 14.

Interessierte können sich für einen Schnupperflug oder den Beginn der Ausbildung auf dem Klippeneck jederzeit melden. Terminabstimmung unter 07424 / 6307, über die Homepage unter www.sfg-spaichingen-aldingen.de oder auf der Facebookseite sfg.spaichingen.aldingen .