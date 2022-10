Helfer für Landschaftspflegeaktion gesucht

Der Naturschutzbund (Nabu) und der Schwäbische Albverein wollen am Samstag, 29. Oktober, wieder den ehemanilgen Schanzenhang von altem Grasbewuchs befreien, um die dort vorkommenden seltenen Pflanzen zu fördern. Hierzu sind alle eingeladen, die Lust haben, für circa zwei Stunden einen Beitrag zum Schutz der Natur zu leisten, heißt es in einer Ankündigung.

Beginn ist um 9 Uhr am Schanzenhang (den Weg an der Spaichinger Skihütte vorbei einfach in den Wald weitergehen). Mitzubringen sind stabiles Schuhwerk und, wer hat, einen Rechen oder eine Heugabel. Für Vesper und Getränke ist gesorgt. Weitere Informationen bei Dieter Schrode, Telefon 07424/50 14 07 oder Stefan Schrode, Telefon 0172/680 51 89.