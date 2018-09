„Helfen steht jedem gut“

Patrick Griffel ist der neue Vorsitzende des Spaichinger DRK-Ortsvereins. Welche Ideen will er umsetzen, welche neue Angebote soll es geben? Redakteur Michael Hochheuser befragte ihn dazu.

Der Vorstand des DRK-Ortsvereins ist ja, Stichwort Generationenwechsel, quasi runderneuert. Neue Köpfe, neue Ideen: Wo wollen Sie Schwerpunkte setzen, gibt es neue, zusätzliche Angebote, bleiben die vorhandenen bestehen?

Das DRK ist nicht ganz runderneuert, da schon im Vorfeld gut zusammen gearbeitet wurde. Zuallererst werden alle Angebote, die das DRK Spaichingen aktuell anbietet, wie Sanitätsdienste, Erste-Hilfe-Kurse, Blutspenden usw., weiter bestehen. Ein Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit wird die Instandhaltung und Verbesserung der Schnelleinsatzgruppe sowie die Implementierung eines Helfer vor Ort (HVO) Systems sein. Die letztmalig 2015 erneuerte Reanimationsleitlinie sieht solche Systeme flächendeckend zur Überbrückung des therapiefreien Intervalls vor. Auch stehen wir im engen Kontakt mit dem Kreisverband Tuttlingen und unterstützen diesen zum Beispiel beim Rollatortanzkurs und anderen Kursen, die hier in Spaichingen gegeben werden, für Interessierte an den Angeboten des DRK www. drk-tut.de oder Telefon 07461/178716.

Welche Herausforderungen gilt es für das DRK Spaichingen zu bewältigen? Vor welche Probleme sehen sich Helfer heutzutage gestellt?

Es gibt mehrere Herausforderungen, das Ehrenamt ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich – und so freuen wir uns über jeden Helfer, der den Weg zu uns findet. Auch bei den Arbeitgebern, die den Helfern einräumen, während der Arbeitszeit zu Einsätzen zu gehen, ist das Ehrenamt nicht selbstverständlich. Im Vergleich zu anderen Hilfsorganisationen bekommen unsere Helfer keine Aufwands- oder Ausfallentschädigung für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Wir sind froh über alle unsere Helfer und ich danke ihnen für ihr Engagement, welches sie ganz selbstverständlich 365 Tage und Nächte im Jahr ausüben.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit in dem neuen Führungstrio mit Gruppenleiter Florian Bertsche und Kassiererin Julia Berek? Hat sich organisatorisch etwas verändert?

Die Zusammenarbeit mit dem neuen „Führungstrio" mit Gruppenleiter Florian Bertsche, Kassiererin Julia Berek sowie meiner Stellvertreterin Raphaela Krumholz ist durchweg positiv zu bewerten. Nicht nur, dass wir uns bereits seit der Kindheit kennen, auch die Zusammenarbeit hat früher schon gut geklappt, die Wege sind kurz. Dennoch sind das ja nicht alle Mitglieder der Vorstandschaft, denn auch mit Tobias Pötzsch, dem stellvertretenden Gruppenleiter, und Regine Prutscher, der Schriftführerin, ist eine neue und gute Bekanntschaft entstanden. Ich bin froh, mit so einem jungen und engagierten Team zusammenarbeiten zu dürfen. Organisatorisch wurden die Aufgaben den Ämtern entsprechend neu verteilt, und ich kann bis jetzt nur Positives berichten.

Wie lässt sich Ihr neues Amt als Ortsvereins-Vorsitzender mit Ihrem zeitintensiven Medizinstudium verbinden?

Die jetzige Vorstandschaft ist mit dem Wunsch auf mich zugekommen, das Amt des Vorstands zu übernehmen. Allen war klar, dass ich durch mein Medizinstudium nicht durchgehend in Spaichingen sein kann, und dennoch haben sich alle dafür ausgesprochen. In der heutigen Zeit ist die Kommunikation durch multimediale Technik gesichert und wir stehen im regelmäßigen Austausch. Ich freue mich sehr über die Unterstützung der Vorstandschaft und besonders meiner Stellvertreterin, die bereits in den Endzügen des Medizinstudiums ist.

Wie ist es um die finanzielle Seite des Ortsvereins bestellt?

Das DRK finanziert sich grundsätzlich aus Spenden und Unterstützung aus der Bevölkerung bei zum Beispiel Blutspenden oder Altkleidersammlungen. Wir werden nicht über Krankenkassen oder sonstige öffentliche Einrichtungen finanziert, mit Ausnahme der wenigen Mittel, die für den Katastrophenschutz verwaltet werden.

Wie viele Mitglieder zählt der Spaichinger Ortsverein derzeit, wie ist die Entwicklung bei den Mitgliederzahlen? Und wie wollen Sie weitere Mitstreiter für ehrenamtliches Engagement begeistern?

Das DRK Spaichingen hat an aktiven Kräften rund 30 Helfer. Das Jugend Rot Kreuz (JRK) hat 14 Helfer in der jüngeren und 13 Helfer in der Jugendgruppe. Dann gibt es noch unsere Senioren mit rund zehn Personen, die uns die Treue halten und auch immer gerne tatkräftig mit anpacken. Die Mitgliederzahlen sind über die letzten Jahre hinweg konstant oder leicht zunehmend. Helfen steht jedem gut – wenn sich jemand unsere Arbeit anschauen möchte oder uns unterstützen möchte, sind wir immer froh, neue Gesichter bei uns begrüßen zu dürfen. Jeden Dienstag um 20 Uhr im Dr.Matthias May Haus in der Königsberger Straße 2 findet unser Dienstabend für die Aktiven statt.