Helfen Katzenvideos gegen Zukunftsängste?

Müssen wir frierend im Wohnzimmer sitzen im Winter oder gar in eine Wärmestube gehen? Bricht die Wirtschaft zusammen wegen der Gasknappheit? Gibt es gar soziale Unruhen? Was bedeutet die Klimakrise für unsere Kinder und Enkel? Endet der Ukrainekrieg in einem Weltkrieg? Steigt der Faschismus wieder auf? All diese Fragen beschäftigen die Leute – angeheizt zum Teil von Gruppen, die ein Interesse an der Angst haben.

Wir haben uns dazu in einem zweiteiligen Interview mit der aus Spaichingen stammenden und in Denkingen lebenden Psychologin Tanja Köhler unterhalten. Im ersten Teil erläuterte sie, dass die als „German Angst“ beschriebene Neigung, sich Sorgen zu machen, vor allem die Generation der Kriegs- und Nachkriegskinder und deren Kinder betrifft. Dass aber der derzeitige Hunger nach Urlaub und Party nichts mit „Kopf in den Sand stecken“ zu tun haben muss. Hier Teil 2 des Interviews.

Frau Köhler, wenn man in die Weltgeschichte schaut: Wie apokalyptisch müssen Menschen ihre Lage empfunden haben in den KZ, in eisigen Schützengraben, auf den Flüchtlingstrecks des Zweiten Weltkrieges oder heute bei der Flucht durch die afrikanische Wüste, womöglich mit kleinen Kindern an der Hand? Warum macht es Menschen offenbar oft keinen Mut, sich zu vergleichen und zu sehen, dass man weit davon entfernt ist und man eigentlich dankbar für sein Leben sein könnte?

Ich glaube schon, dass die meisten Menschen dankbar für ihr Leben sind. Ich höre häufig den Satz „Wir dürfen dankbar sein, dass wir das Privileg haben, in Deutschland zu leben.“ Stellt sich aber zeitgleich die Frage, welche Erwartungen andere haben, wie „gelebte Dankbarkeit“ auszusehen hat. Meiner Meinung nach sicherlich nicht darin, dass ich mich in meinem Lebensstil beschränke. Wie gerade ausgeführt: nur derjenige, der ähnliches Leid am eigenen Körper erfahren hat, wird wirklich nachempfinden können, was Menschen durchmachen.

Psychologin Tanja Köhler ist in Spaichingen geboren und lebt mittlerweile in Denkingen. (Foto: privat)

Das erklärt, warum gerade Ältere zum Beispiel Geflüchtete unterstützen...

Nachempfinden können das auch junge Menschen, die sich durch ein Freiwilliges Soziales Jahr oder entsprechende Austauschprogramme in entsprechende Situationen begeben haben. Situationen, in denen ihr Herz, ihr Verstand und ihre Seele anfangen zu begreifen, welch‘ privilegiertes Leben sie im Grunde führen. Ich persönlich frage mich übrigens, wer denn darüber richtet, wer undankbar ist beziehungsweise Undankbarkeit zeigt. Meines Erachtens stellt sich diese Person dann mit erhobenem Zeigefinger moralisch über alle andere. Und verkennt mit großer Sicherheit dabei, dass die allermeisten trotzdem Mitgefühl haben. Das eine schließt doch das andere nicht aus: Die Not in der Welt zu erkennen, dankbar für sein Leben zu sein und trotzdem das Leben zu genießen.

Gibt es Mechanismen, wie sich Menschen innerlich stärken können für die Herausforderungen? Ist das Abschalten von allen Nachrichten und sich beschäftigen zum Beispiel mit Katzenvideos hilfreich? Oder nur verdummend?

(lacht) Naja, Katzenvideos können ja durchaus ziemlich amüsant sein. Als Hundehalterin bevorzuge ich allerdings Hundevideos. Es ist die Frage, ob sie der Ablenkung oder der Unterhaltung dienen. Ich tippe eher auf Unterhaltung. Aber im Ernst. Es gibt ja unterschiedliche Krisenbewältigungstypen. Die drei Urtypen sind Flucht, Angriff und Totstellen. Das Abschalten von Nachrichten wäre den Urtypen Flucht oder gar Totstellen zuzuordnen. Entweder fliehe ich vor ihnen beziehungsweise ich mache einfach so, als ob nichts wäre. Je nachdem, was für ein Krisenbewältigungstyp ich bin, brauche ich andere Techniken. Ich stelle mir gerade eine angeordnete Meditation bei einem Angriffstypen vor. Ne, ne. Das wäre nichts für diesen Typen. Dem würde ich eher einen Boxsack in der Garage empfehlen. Auf den er einhämmern könnte, wenn das Stressempfinden wieder zu groß wird.

Inwieweit ist das Fördern von Resilienz, also dieser inneren Widerstandskraft gegen dunkle Gedanken und Perspektiven, möglicherweise auch eine Frage der Gesundheit, die zum Beispiel Arbeitgeber für ihre Mitarbeitenden anbieten könnten?

Ich sag mal so: Während manche Menschen von Natur aus eine hohe psychische Widerstandsfähigkeit besitzen, müssen andere diese Fähigkeit erst lernen und trainieren. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass dieses Lernen und Trainieren nicht nur in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, sondern zumindest in gleichen Teilen auch in der Verantwortung des Arbeitnehmers. Immer mehr Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements aber auch mit Blick auf Steigerung der Arbeitgeberattraktivität entsprechende Seminare und Vorträge. In diesen werden gute, wirksame Techniken vermittelt.

Und das nützt?

Das Problem dabei ist, dass nur das Symptom behandelt werden kann. Nicht aber die Ursache; also die Frage nach „Woher kommt eigentlich meine geringe Resilienz?“. In den meisten Fällen sind die Antworten darauf in der Familien- beziehungsweise Einzelfallgeschichte zu finden. Und genau hier sind aus verständlichen Gründen den Arbeitgebern Grenzen gesetzt. Für das genaue Hinschauen und Bearbeiten ist dann der Arbeitnehmer selbst verantwortlich. Und ganz ehrlich gesagt: Genau an dieser Stelle geht mir manchmal die Hutschnur hoch. Warum? Weil viele das „Seminärchen“ vom Arbeitgebern nehmen, aber dann nicht weiter in die Eigenverantwortung gehen. Sie gehen den Gründen nicht nach, warum sie über nur wenig Resilienz verfügen. Wenn man aber genau dort ansetzen würde, dann hätten Maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit einen langfristigen Erfolg.

Haben Sie schon einmal solche Coachings gemacht?

Nein, ich gebe keine Resilienztrainings. Darin liegt nicht meine Expertise. Ich schaue mit meiner Expertenbrille auf die Unternehmen und was ihre Führungskräfte brauchen, um gut zu führen. Wir Personal-Experten sind uns sicher: „Führen in Krisensituationen“ ist eine der wichtigsten Metakompetenzen von Führungskräften der Zukunft. Warum? Ganz einfach: Die Taktfrequenz von krisenhaften Situationen wird steigen. Das ist das, worauf die Megatrendforscher seit Jahren hinweisen und inzwischen keine Zukunftsmusik mehr sondern Realität ist. Von Ministerien über Konzerne hin zu Familienunternehmen aber auch in meinem Lehrauftrag am Campus Tuttlingen vermittle ich den Führungskräften beziehungsweise den Studierenden, wie sie erkennen, welcher Krisentyp ihr Mitarbeiter ist und wie er oder sie dann geführt werden muss. Die Stärkung der Resilienz eines Mitarbeiters ist da nur eine Möglichkeit von vielen.

Was raten Sie unseren Lesern, das sie ganz einfach selbst machen können, wenn sie die „German Angst“ überfällt?

Wichtig ist vor allem zu erkennen, dass es „German Angst“ ist. Meistens erkennen wir sie an Aussagen wie „ich mache mir Sorgen, dass …“ Wenn ich sie denn also solche identifiziert habe, würde ich die Angst nicht wegreden, sondern einladen. Und dann würde ich sie mit Fragen löchern: Was willst du mir sagen? Welche Zahlen, Daten, Fakten gibt es dazu? Was genau macht mir Angst? Und vor was habe ich wirklich Angst? Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Ein Gedanke zum Schluss sei mir gestattet: Vielleicht ist es ja auch so wie Manfred G. Schmidt sagt. Er ist Professor für Politologie an der Universität Heidelberg und ist der Meinung, dass wir Deutschen kein Volk der Angsthasen sind und dass dies eine klare Fehldiagnose der Welt sei. Er sagt: „Die Ängste der Deutschen haben einen sehr realen Kern.“ Und genau weil wir uns immer wieder mit diesem beschäftigen, sind wir so gut gestellt, wie wir es sind.