Helen Paret aus Spaichingen stellt sich den Aufgaben als Pfarrersfrau

Die Spaichingerin Helen Paret war 15, als sie mit dem Schiff als Vollwaise in ihr Geburtsland Amerika zurück gekehrt ist. Hinter ihr lag eine belastende Zeit im Zentrum der Vorgänge des Dritten Reiches: in Berlin. Hier der zweite Teil unseres Porträts.

Eine anonyme Spende machte ihr und ihren Schwestern das Leben und den Schulbesuch in den USA möglich, danach lernte Helen den Beruf der Krankenschwester. Das ersehnte Medizinstudium war nicht finanzierbar. Und ausgerechnet dort, in dem Land, in das sie als Heimat zurück gekehrt war, traf sie beim Geigenunterricht auf einen deutschen Theologiestudenten: Heiner Paret, der alles durcheinander brachte.

Er studierte dort – mit einem Stipendium des ehemaligen Feindes USA – für ein Jahr. Und war sich sicher, dass Helen die Frau seines Lebens ist. Er bat sie, mit nach Deutschland zu kommen. Ausgerechnet in einer Phase, in der ihr Leben so geordnet gewesen sei, wie nie zuvor. Sie habe nächtelang gebetet, sagt sie. Und dann von Gott gehört: „Gehe nach Deutschland“.

Glaube als Konstante

Die Führung durch Gott, das gehört zu „den Wundern meines Lebens“, sagt sie. Was in der Begegnung mit ihr auffällt, ist, dass Helen Paret einen untrüglichen inneren Kompass hat. Das ist bei all den Wechseln und Widerständen eine Konstante in ihrem Leben. Sie sagt, das habe mit ihrem Glauben an Gott zu tun. Helen Parets Gott muss jedenfalls für den blitzschnellen Blick auf das Wesentliche gesorgt haben, auf das, was genau jetzt nötig und richtig ist in dem Moment, in dem es geschieht. Auch trotz mächtigen Gegenwinds.

Denn als sie nach Deutschland in das Elternhaus ihres zukünftigen Mannes nach Ludwigsburg kam - in eine alte hugenottische Familie - da wussten alle, wie und was man zu sein habe. Und das war auf jeden Fall nicht eine Amerikanerin. Und erst in diesem eher abwertenden Klima „bin ich wirklich zur Amerikanerin geworden“, sagt sie.

Doch an der Seite ihres Mannes – eine ganz eigene beeindruckende Pfarrerspersönlichkeit – wurde sie wie selbstverständlich von der württembergischen Landeskirche mit vereinnahmt. Stellte sich ihren Aufgaben und zwar auf ihre ganz eigene Weise. Warf zuweilen unbequeme Fragen auf. Heiner Parets erste Stelle war das Vikariat in Langenburg, 1953 bis 1955 betreute das Paar die Gemeinde in Santiago in Chile, von 1956 bis 1963 führte sie Pfarrhaushalt in Ötisheim unter ärmlichen Bedingungen („Wir mussten aufs Plumpsklo“), natürlich begleitet von Jugendarbeit, Frauenarbeit, Mitarbeit in der Gemeinde allgemein und war gleichzeitig Mutter vierer Kinder. Dann arbeitete Heinrich Paret 1963 bis 1967 in Hamburg, als der Ruf als Pfarrer einer Anstalt der Diakonie in Stetten im Remstal, heute Kernen, für mehrere hundert Behinderte Menschen kam.

Für gequälte Menschen

„Ich war sofort Hausmutter“ in einem der Häuser für 80 schwer behinderte Frauen. Natürlich ohne Stelle und Bezahlung. Die Pfarrersfrau wurde sozusagen ungefragt mitgebucht. Sie habe ja gar keine Ausbildung gehabt, mit schreienden, von epileptischen Anfällen oder anders gequälten Menschen umzugehen. Ihre Tochter Stefanie, die dann später den Weg der Sonderpädagogik einschlägt, beschreibt diese Zeit als sehr belastend für die Familie.

Als dann endlich der Wechsel auf die Pfarrstelle nach Kusterdingen anstand, „ging ich am Umzugstag pfeifend durchs Treppenhaus“, schildert es Heiner Paret.

Immer schon pflegte das Paar Freundschaften und Austausch mit anderen Theologen oder Professoren. Der Kontakt zu einem befreundeten Pfarrer ist es auch, der ihr eine Aufgabe gebracht hat, die sie seit Ötisheim an den verschiedenen Stationen begleitet: die Betreuung von Gefangenen. Auch hier stellt sie sich. Nicht, weil sie ein Helfersyndrom hat. Auch die Frage nach der Liebe zu Menschen beantwortet sie nüchtern mit: „Das ist ein großes Wort“.

Innerer Antrieb

Sie macht es einfach. Der Sache wegen. Weil die Gefangenen ja sonst keinen Kontakt hätten. Sie findet Zugang zu Schwerstkriminellen. Noch heute schaudert es sie, wenn sie bedenkt, wie wenig damals auf ihre Sicherheit geachtet wurde.

Über einen Mörder: „Der hätte nur über den Tisch greifen brauchen“, denn keiner sonst war da während der Gespräche. Manchen Gefangenen sendet sie Briefe, bekommt welche, auch Grenzen überschreitende, zurück. Sie macht es, weil es notwendig ist.

Armut zu kennen, die extremsten Seiten von Menschen erlebt zu haben, überall sofort als Gegenüber erkannt zu werden; es ist das „In die Welt gestellt Sein“ und „Sich in die Welt Stellen“ bei einer hellwachen, fast nüchternen Beobachtungs- und Reflexionsgabe, was Helen Paret, die in wenigen Tagen 88 wird, ausmacht. Die zarte Seite an ihr scheint trotzdem immer durch. Vor allem, wenn sie in der Natur ist und mit den Blumen spricht.