Heiße Asche löst Brand aus

Am frühen Freitagmorgen, kurz nach 3 Uhr, hat der Brand einer Mülltonne und eines Holzstapels direkt an einem Wohnhaus in der Hauptstraße die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Spaichingen war das Feuer über die Bio-Mülltonne auf einen Holzstapel und von diesem auf einen Balkon im Erdgeschoss des Wohnhauses übergegriffen. Alle Bewohner des Gebäudes hatten sich bereits ins Freie begeben.

Das erste Löschgruppenfahrzeug startete sofort einen Außenangriff mit einem C-Löschrohr unter Atemschutz, um die weitere Brandausbreitung im Holzstapel, aber vor allem auch ins Gebäudeinnere zu verhindern. Das gestapelte Holz wurde teilweise abgetragen, um alle Brandnester zu erreichen. Zur Nachkontrolle setzte die Feuerwehr eine Wärmebildkamera ein.

Das zweite Löschfahrzeug kontrollierte den Keller, um auch dort eine mögliche Brandausbreitung ins Gebäudeinnere – war doch ein Fenster in der Nähe des brennenden Holzes in Folge des Brandes zerborsten – zu verhindern. Auch hier waren die Feuerwehrkräfte mit Atemschutz zugange und kontrollierten den Kellerraum mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Brandstellen. Gebrannt hat im Keller nichts, doch war er verraucht. In der Zugangstür zum betroffenen Kellerraum wurde ein sogenannter mobiler Rauchverschluss angebracht, so dass die Ausbreitung des giftigen Brandrauchs in andere Geschosse des Gebäudes weitestgehend vermieden werden konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat vermutlich die am Tag zuvor in der Biomülltonne entsorgte und noch nicht vollständig erloschene Asche eines Ofens den Brand verursacht, so die Polizei.

Der Sachschaden wird laut Polizeibericht momentan auf rund 30 000 Euro geschätzt. Zu dem Brand war die Feuerwehr Spaichingen mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausgerückt.

Vorsorglich fuhr eine Rettungswagenbesatzung zusammen mit einem Notarztwagen zum Brandort, mussten aber nicht tätig werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Auch die DRK Ortsgruppe Spaichingen befand sich mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

Zur Entrauchung des betroffenen Kellerraums wurde ein mobiles Belüftungsgerät der Feuerwehr eingesetzt.