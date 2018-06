Heinrich Mattes ist Ehrenmitglied

Von Wolfgang Lutz

Der Musikverein Ertingen ist für seine großen Anstrengungen als Ausrichter des Kreismusikfests mehr als belohnt worden. Tolle Tage mit viel Musik, dazu ein Traumwetter beim Gesamtchor und dem wunderschönen Festzug am Sonntagnachmittag mit viel Besuchern – Musikantenherz, was willst du mehr? So können die Veranstalter ein durchweg positives Ergebnis ziehen. „Wir sind einfach nur happy“, so der Vorsitzende Urban Diesch vom Musikverein Ertingen.

Was für ein beeindruckendes Bild, als sich über 60 Musikgruppen zum Gesamtchor auf dem ...