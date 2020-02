Heimatverein veranstaltet Fotowettbewerb

Der Spaichinger Heimatverein veranstaltet im Jubiläumsjahr der 50-jährigen Partnerschaft der Stadt Spaichingen mit der Stadt Sallanches einen Fotowettbewerb zum Thema „Mein Spaichingen und seine Partnerstadt Sallanches“.

„Im Fotowettbewerb soll Spaichingen als unsere Heimat gezeigt werden. Diese Heimat bietet zu jeder Jahreszeit spektakuläre Ausblicke und Landschaftserlebnisse, kulturelle Highlights und tolle Begegnungen. Und dies gerade auch mit der Partnerstadt Sallanches“, so der Verein in seiner Ausschreibung. Dabei sei offen, wie die Teilnehmenden Spaichingen und Sallanches für sich entdeckt hätten, alle Beiträge zum Thema seien herzlich willkommen.

Der Wettbewerb richte sich an Hobby- und Amateurfotografinnen und -fotografen ebenso wie an semiprofessionelle oder Profis. Der Wettbewerb ist bereits gestartet und endet am Freitag, 15. Mai (Einsendeschluss).

Die Gewinner des Fotowettbewerbs werden durch den Heimatverein ausgewählt. Die Auswahl werde durch eine Jury getroffen. Zu gewinnen sind Geldpreise: 300 Euro für den Gewinner/die Gewinnerin, der zweite Preis umfasst 200 Euro und der dritte Preis 100 Euro. Außerdem wird ein Sonderpreis ausgelobt für die beste historische Aufnahme zum 50-jährigen Jubiläum der beiden Partnerstädte, da im Jahr 2020 das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert wird.

Zusätzlich werden die besten zwölf Bilder mit einer Veröffentlichung in einem Jahreskalender 2021 des Spaichinger Heimatvereins prämiert, der vom Spaichinger Heimatverein veröffentlicht und vertrieben wird. Die besten 25 Bilder werden in einer Sonderausstellung im Spaichinger Gewerbemuseum vom 20. Juni bis zum 30. August gezeigt. Zur Ausstellungseröffnung am 27. Juni findet die Prämierung der Wettbewerbsbeiträge statt.

„Der Spaichinger Heimatverein hofft auf eine rege Teilnahme, um zum Jubiläumsjahr die beiden Partnerstädte in einem guten Licht präsentieren zu können.“