Heimatverein Spaichingen wählt den Vorstand teilweise neu

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte der Heimatverein kürzlich die Hauptversammlung für die Jahre 2020 und 2021 im Gasthaus Engel abhalten. Rund 30 Personen waren anwesend.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas Steidle erfolgte die Aufzählung der Aktivitäten des Vereins. Obwohl aufgrund der Pandemie viele geplante Veranstaltungen nicht stattfinden konnten, war der Verein in den vergangenen zwei Jahren nicht untätig, wie der Vorsitzende betonte. Er berichtete von der Ausstellung der Künstler Gabi Weiss und Wolfgang Kleiser. Die Eröffnung fand im Außenbereich des Gewerbemuseums statt, bei der erfreulicherweise circa 200 Gäste anwesend waren. Die Organisation der Ausstellung erfolgte durch die Katholische Erwachsenenbildung mit Unterstützung der Künstler sowie des Heimatvereins und der Stadt. Im Rahmen des Kinderferienprogramms wurde den Kindern wieder eine „Nacht im Museum“ angeboten, die bei den Kindern sehr gut ankam und ihnen viel Freude bereitete. Die Weihnachtsausstellung „Weihnachten im Wandel der Zeit“ mit Christbaumschmuck aus verschiedensten Zeitepochen wurde von Sonja Döring als Leihgeberin nahezu in Eigenregie aufgebaut und lockte viele Besucher in das Museum.

17 Mitglieder wurden für deren 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt: Roswitha Benne, Albrecht Dapp, Ingrid Dapp, Dr. Christoph Hagen, Reinhold Hagen, Elvira Honer, Werner Honer, Gerold Hermle, Steffen May, Walter Merkt, Horst Müller, Bernadette Obermeier, Volker Radzuweit, Stefan Schuhmacher, Frieder Schwenk, Anton Weiss, Dieter Zawischka.

Es folgte der Kassenbericht des Kassierers Jan Hauser, dem der Kassenprüfer Hans-Joachim Hartung eine tadellose Buchführung attestierte. Der gesamte Vorstand wurde von Peter Schuhmacher einstimmig entlastet und bei der Wahl bestätigt. Neu im Vorstand ist jetzt Sandra Apholz. Neue Kassenprüferin ist Dagmar Dittmann. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Walter Merkt, bei dem sich Thomas Steidle für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten 30 Jahren bedankte, insbesondere für die Organisation der vielen Krippenbauseminare in den Räumen der früheren „Schreinerei Merkt“ und in den letzten Jahren in der Rupert-Mayer-Schule.

Ein weiterer großer Dank galt der Museumsleiterin Angelika Feldes, die den Heimatverein seit Mitte 2021 krankheitsbedingt nicht mehr unterstützen konnte, für die 30-jährige Tätigkeit im Verein und für die Planung und Organisation von Veranstaltungen sowie für die Beratung des Vereins in den Vorstandssitzungen. Dank galt auch Herrn Bürgermeister Hugger für den finanziellen Zuschuss durch die Stadt und die Unterstützung des Heimatvereins. Es folgte noch ein Ausblick auf Aktionen, die für das Vereinsjahr 2022 geplant sind.