„Heilsame Natur“: Neuzüchtung soll Äpfel noch gesünder machen

Äpfel und einer ihrer Inhaltsstoffe sind diesmal das Thema von Heilpraktiker Helmuth Gruner in der Serie „Heilsame Natur“:

Wissenschaftler haben im Rahmen eines vierjährigen, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekt neue Apfelsorten entwickelt, die sich durch eine Besonderheit auszeichnen: Sie enthalten im Vergleich zu den herkömmlichen Sorten etwa zehnmal soviel Selen und decken damit rund ein Drittel des Selen-Tagesbedarfs.

Selen ist ein Spurenelement, das wir früher in unserem täglichen Brot hatten. Aber durch die radikale Bodenwirtschaft ist hier in unseren Weizen-, Gersten-, Roggen- und Dinkelkörner kein oder kaum noch Selen mehr enthalten.

Prof. Dr. Lutz Schomburg, Institut für experimentelle Endokrinologie der Charité (Universitätsmedizin Berlin), verdeutlicht die Wichtigkeit des Spurenelements.

Der Selenbedarf des Menschen wird über die Nahrungsaufnahme nicht ausreichend gedeckt. Wenn wir aber zu wenig Selen aufnehmen, dann treten Mangelerscheinungen auf und es steigt das Risiko für bestimmte Erkrankungen wie zum Beispiel Darm- und Leberkrebs sowie Erkrankungen der Schilddrüse.

Insbesondere Vegetarier und Veganer, aber auch schwangere und stillende Frauen sind häufig unterversorgt. Bei Corona-Patienten kann ein Selenmangel ebenfalls negative Auswirkungen haben. Zwei aktuelle Studien weisen darauf hin, dass an Covid-19 Erkrankte, schlecht mit Selen versorgte Personen ein höheres Risiko haben, hieran zu versterben, als ausreichend mit Selen versorgte Patienten.

Verschiedentlich habe ich in meinen Beträgen darauf hingewiesen, dass der wichtigste Schutz vor Viren und Bakterien, also auch Covid-19, ein gesundes Immunsystem ist.

Ein gesundes Immunsystem kann man sich selbst mit wenigen einfachen Mitteln aneignen.

Es heißt nicht von ungefähr in einem englischen Sprichwort: „an apple a day keeps the doctor away“ (Ein Apfel täglich hält den Doktor fern). Äpfel sind, wie die meisten Obst- und Gemüsearten, von Natur aus selenarm. „Normalerweise wachsen Pflanzen auf Böden, die einen geringen Selengehalt haben“ erklärt Prof. Dr. Diemo Daum, Fachgebiet Pflanzenernährung der Hochschule Osnabrück.

Der hohe Anteil an Selen an den neuen Sorten, zum Beispiel „Selstar“, resultiert aus einem speziellen Anbauverfahren, durch das die Apfelbäume Selen besser aufnehmen und in den Früchten einlagern. Dadurch bietet dieser Apfel eine natürliche Alternative zu Nahrungsergänzungsmitteln. Für den Selstar-Anbau werden rotschalige Selektionen der Apfelsorte Elstar verwendet. Somit ist die Namensgebung eine Mischung aus „Selen“ und „Elstar“.

Um den neuen Apfel erfolgreich in den Markt einzuführen, befragten die Wissenschaftler der Hochschule in einer Konsumentenstudie über 1000 Personen. Die Ergebnisse geben darüber Aufschluss, was Verbrauchern beim Apfelkauf wichtig ist – beispielsweise der Geschmack und das Aussehen.

Viele Erkenntnisse aus der Marktforschung zeigen sich auch in der Verpackung. Der Selstar wird in einer Kartonschale ohne Plastik verpackt, weil Nachhaltigkeit aus Verbrauchersicht ein wichtiger Faktor bei der Bewertung des Apfels ist.

Während die ersten Selstar-Äpfel nun in den Supermärkten zu finden sind, untersuchen die Wissenschaftler der Hochschule Osnabrück noch einen interessanten Nebeneffekt: Der selenreiche Apfel ist offenbar allergen-ärmer als ein normaler Apfel. Woran das genau liegt, und wie man das noch weiter verbessern kann, das wird nun in einem Folgeprojekt in Kooperation mit der Universität Hamburg erforscht.

Kein Geheimnis ist allerdings, dass gewiefte Heilpraktiker zur Verbesserung des Immunsystems und des Allgemeinbefindens, sowie bei Krebspatienten gerne Selen in unterschiedlichen Varianten erfolgreich einsetzen.

Der Erfolg hängt selbstverständlich vom erfahrenen naturheilkundlich geschulten Therapeuten ab. Es ist allemal eine gute Idee, sich einer Therapie mit selenhaltigen Wirkstoffen zu unterziehen, wenn man in einer Behandlung nicht weiterkommt.

Bevor man im Spätsommer ein Pflanzloch in seinem Garten macht, lohnt es sich zu überlegen, was man für die Natur tun kann (als Sauerstoffspender) ohne dabei zu vergessen, sich selbst etwas Gutes zu tun (Apfelbaum als Selenspender).