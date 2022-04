„HeilixPlechle“ laden zum Blechbläserkonzert ein

Das Ensemble „HeilixPlechle“ spielt am Sonntag, 1. Mai, um 17 Uhr in der Wallfahrtskirche auf dem Dreifaltigkeitsberg.

Lassen sie sich mitnehmen auf eine musikalische Reise vom Barock bis in die Gegenwart. Die zehn Blechbläser aus Süddeutschland spielen Werke bekannter Komponisten wie Bach und Vivaldi, sowie fetzig arrangierte Songs und Gospels. Das abwechslungsreiche Programm verspricht einen kurzweiligen und dennoch besinnlichen Abend, kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.