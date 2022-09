Heilige im Kinder- und Familiengottesdienst sind Thema

In den Wochen zwischen Erntedank und Weihnachten gibt es viele wichtige Gedenktage an heilige Menschen, die ein Vorbild sein können. Mitten drin das Fest Allerheiligen. Die Katholische Erwachsenenbildung bietet in Kooperation mit dem Dekant Tuttlingen-Spaichingen am Samstag, 15. Oktober, von 9.30 bis 12.30 Uhr eine Fortbildung für Kinder- und Familiengottesdienstleiterinnen und -leiter im Edith-Stein-Haus, Angerstraße 7 in Spaichingen, an. Nach einer inhaltlichen Einführung zu Heiligen Menschen, Heiligsein, Allerheiligen und Namenstag geht der Blick auf konkrete Heilige wie Martin, Barbara und Lucia. Es werden verschiedene Elemente und Bausteine für die Umsetzung im Kindergottesdienst und Familiengottesdienst vorgestellt.

Der Termin wurde vom 24. September auf 15. Oktober verschoben, teilen die Veranstwortlichen mit. Anmeldung bei der Katholischen Erwachsenenbildung, Telefon 07461/965980-20 oder unter www.keb-tuttlingen.de.