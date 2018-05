Heiko Paitz bleibt Vereinsmeister beim TTC

Spaichingen (pm) - Der TTC Spaichingen hat am Samstag die Titelkämpfe 2018 durchgeführt. Lediglich zehn Teilnehmer nahmen an den Vereinsmeisterschaften teil, das gute Wetter und der Spaichinger Flohmarkt hielt den einen oder anderen Spieler von einer Teilnahme wohl doch ab.

Nichtsdestotrotz entwickelten sich in der Rupert-Mayer-Schulturnhalle gute und spannende Spiele. In zwei Gruppen mit jeweils fünf Teilnehmern hatte in der Gruppe 1 im Einzel Frank Dinter die Nase vorn, vor dem späteren Sieger Heiko Paitz. Paitz mußte hier eine doch überraschende 0:3 Niederlage gegen Dinter hinnehmen.

In der Gruppe 2 holte sich Arthur Jakoby den Gruppensieg vor Pavel Kolmogorov. Somit standen sich im Halbfinale Heiko Paitz und Arthur Jakoby gegenüber, Paitz gewann glatt in drei Sätzen und im anderen Halbfinale sorgte der in der zweiten Mannschaft spielende Pavel Kolmogorov für eine faustdicke Überraschung.

Kolmogorov bezwang Frank Dinter mit 3:1 und stand erstmals im Finale bei den Vereinsmeisterschaften. Hier wurde der Titelverteidiger Heiko Paitz aber seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und gewann sicher mit 3:0. Im Spiel um den dritten Platz konnte Frank Dinter dann mit 3:0 gegen seinen Mannschaftskameraden Arthur Jakoby gewinnen.

Im Doppel spielten fünf zusammengeloste Paarungen im Modus jeder gegen jeden. Hier hatte am Ende das Doppel Frank Dinter/Kay Merkt die Nase knapp vorne, denn die bis dahin vorne liegenden Markus Kübler und Emre Yildirim verloren das letzte Spiel gegen die bis dahin sieglosen Daniel Zepf/Pavel Kolmogorov mit 1:2, so das sich Kübler/Yildirim mit Rang zwei begnügen mußten.