Heckenbrand in Spaichingen endet glimpflich

Am späten Mittwochabend gegen 22 Uhr ist in einem Spaichinger Wohngebiet eine Hecke in Brand geraten. Aufmerksame Anwohner bemerkten den Brand und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Als die Kräfte der Feuerwehr Spaichingen wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen, hatten die Anwohner bereits mit dem Löschen begonnen, so der Bericht der Feuerwehr..

Die Hecke war auf etwa fünf Metern in Brand geraten, die Feuerwehr löschte ihn endgültig und kontrollierte anschließend auch die neben stehende Garage mit einer Wärmebildkamera.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen wegen der Nähe der Hecke zu Gebäuden mit einem vollwertigen Löschzug bestehend aus fünf Fahrzeugen und 18 Feuerwehrangehörigen. Daneben waren die Polizei sowie vorsichtshalber ein Rettungswagen vor Ort.

Die Feuerwehr rät in diesem Zusammenhang zu Abstand sowohl von Bewuchs als auch brennbarem Material zu Häusern. Oftmals sind Dachvorsprünge hölzern ausgeführt, so dass der Brand hier leicht vom Bewuchs auf das Gebäude überschlagen kann. Außerdem soll nicht mit Feuer in der Nähe einer Hecke hantiert werden.