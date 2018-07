Beim unvorsichtigen Hantieren mit einem Bunsenbrenner ist am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Balgheimer Straße eine Thuja-Hecke in Brand geraten. Der 54-jährige Hausbesitzer und der herbeigeeilte Nachbar konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr so weit in Schach halten, dass die Flammen nicht auf das Gebäude übergriffen. Der hilfsbereite Nachbar musste laut Polizei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.